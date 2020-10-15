小米雷軍豪言 要在歐洲手機市場拿第一

▲ 小米創辦人雷軍表示，未來會堅定不移全球化，目標是在未來幾年在歐洲排到第1名。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍近日受訪，談及小米未來，除了把中國業務做好，進入高端手機市場，並會堅定不移全球化，冀用3至5年時間在歐洲市場取得一定成績，最終做到在歐洲智能手機市場佔有率第一。

雷軍接受中新社訪問，談到小米10年來創業歷程。他指出，小米的增長速度和規模都是「非常非常了不起」，最幸運的是，過去10年是移動互聯網的10年，小米趕上了大好時代。

今年爆發新冠肺炎疫情，全球經濟和各行各業都受到衝擊，小米也不例外。雷軍稱，真正遇到挑戰是在2月，即中國疫情最嚴重的時候，小米當時產能只有目標的2至3成，正值4G遷往5G，年底前就把4G手機全清倉，倉庫是空的。經過復工復產後，小米解決了產能問題，但雷軍說「現在還是痛苦」，因為「打完國內上半場，接著打全球下半場」。幸而手機是剛需，整個手機行業需求僅微跌。

目前小米在全球90多個國家和地區佈局，在50多個國家和地區的智能手機市場佔有率排前4名。雷軍指出，小米的成績非常非常了不起，指小米營收在中國區佔50%，國際市場佔50%。

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「小米這10年的成績，遠遠超過了10年前的規劃，我也真沒有想到小米能辦到這麼大。」對於未來，雷軍說，面對複雜國際形勢和地緣政治問題，小米會努力把中國業務做好，順應國內消費升級，進入高端手機市場；同時堅定不移全球化，希望用3年至5年時間在歐洲市場取得一定成績，最終在歐洲智能手機市場做到佔有率第一。

分食華為市場？

值得注意，華為面對美國牽頭封殺，手機業務恐受挫，小米、OPPO等競爭對手據報部署分食華為的市場佔有率。

雷軍提到，小米目前在西班牙市場佔有率已經排第1名，在法國排第2名，在整個歐洲市場已進入前3名。此外，要追求全球化中的本地化，不僅要把產品賣到各國，還要成為每個國家的本地企業，幫助當地科技消費上進步。

他又表示，要在「硬核技術」上突圍，比如相機技術、屏幕技術。他透露，今年小米研發投入將超過100億元人民幣，以後每年會以一定的比例增長。

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責任編輯：林佩怡

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