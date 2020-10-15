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【中國樓市】南北樓市兩重天 北京租屋量價齊跌

經濟脈搏 22:04 2020/10/15

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疫情影響逐漸消退，加上房企推出促銷措施，內地尤其是華東、華南樓市「金九銀十」銷量復甦，惟華北地區情況不同。在北京，剛剛過去的黃金周期間，成交量不及去年同期。租房市場也量價齊跌，租金更達2年新低。業界認為，未來北京租賃交易量將繼續下行，租金也呈現「穩中有降」的態勢。　　

租金回到2018年年初水平 創2年新低

據貝殼研究院資訊，今年北京黃金周期間新房住宅日均成交面積按年降24%，成交均價按年漲4.8%。北京今年黃金周成交量不及去年同期。

有北京通州的樓盤項目負責人表示，現在市場正在往下走，加上對個人貸款的限制，令目前北京及環京區域的樓市形勢可能會更加嚴峻。

另外，在租賃市場，北京也朝向淡季過渡。據房地產產市場研究機構「我愛我家研究院」報告，9月，北京住房租賃交易量按月下降12.40%，按年增長6.84%。

「我愛我家研究院」分析指出，疫情爆發後，北京租房市場的租金明顯下跌，5月有所上漲，但很快因疫情反彈而步入下行通道，8月交易量衝高後，租金也出現短暫回升。但9月市場降溫後租金再度下滑，價格水平明顯低於2019年，回到了2018年年初的水平，並創下2年來新低。　

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隨著北京租房市場向淡季過渡，租金也步入下行。數據顯示，9月，在整租交易中，每平方米的平均成交租金為人民幣87.67元，按月跌1.86%，按年跌7.30%。　　

此外，北京9月新增房源量、新增客源量、機構帶客戶看房量均出現全面下滑。數據顯示，9月，北京新增房源量按月下降8.22%，按年下降17.57%；新增客源量按月下降8.37%，按年增長6.05%；機構帶客戶看房量按月下滑4.89%，按年下降35.17%。　

分析表示，隨著租房市場向淡季邁進，交易量將會繼續下滑，租金也無上漲動力，下行壓力加大。未來北京租金將整體呈現「穩中有降」的趨勢。

責任編輯：尹航

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