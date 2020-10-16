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【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過

國情動向 10:29 2020/10/16

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【中美芯片戰】ASML：DUV光刻機出口中國不用批文 但未提EUV光刻機

中美芯片科技戰，荷蘭光刻機製造商ASML（阿斯麥）表示，ASML無需經美國批准，即可繼續由荷蘭向中國出口DUV光刻機。光刻機是製造高端芯片（晶片）必須設備，而ASML是世上少數能夠生產先進光刻機的企業。不過，可向中國出口的DUV光刻機技術已相對落後，ASML並未提到，現時一流的EUV光刻機是否能夠無阻出口中國。

ASML日前公佈第3季業績，公司39.58億歐元營收之中，21%來自中國內地。ASML預期，公司今年向內地客戶的銷售額可增至10億歐元以上。ASML行政總裁Peter Wennink 表示，ASML在中國內地有四五個主要的大客戶，今年銷售更多來自邏輯芯片代工業務，但明年存儲業務收入會更高。

對於ASML在華業務會否受到美國禁令影響，Peter Wennink稱，ASML不用取得美國出口許可證，便可以繼續從荷蘭向中國客戶出貨DUV（深紫外，deep ultraviolet）光刻系統；至於從ASML美國發貨系統拿貨，或直接到受法規影響的客戶，ASML則需獲得許可證。

不過，ASML並未提到有關最先進的EUV（極紫外，extreme ultraviolet）光刻機向中國出口的政策。

中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵

內地芯片龍頭製造商中芯國際月初表示，美國商務部已發信，限制部分美國設備、配件及原物料向中芯國際出口，相關企業須申請出口許可證，方能向中芯國際繼續供貨。中芯國際正評估美國限制對公司影響。

ASML稱，公司注意到美國政府對中國特定公司的要求，ASML會盡最大能力，為全世界的所有客戶服務和提供支持，同時遵守公司運營所在轄區製定的法律和法規。

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 科技戰 外交 荷蘭 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 中芯國際（00981） 晶片 中國 美國 中美關係

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