【WeChat禁令】美要求恢復執行微信禁令 地方法官不領情

美國總統特朗普先前提出的微信 (WeChat) 禁令於上月底遭到美國舊金山法院擱置後，近日司法部提出上訴，對此法官周四在聽證會中表示，由於這道命令有侵犯用戶言論自由權之虞，傾向不推翻裁決。

美國禁用微信行政命令原訂9月20日生效，但因美國三藩市法院法官Laurel Beeler批准美國微信用戶聯盟 (USWUA) 申請的初步禁制令，而暫緩執行。美國司法部雖提出上訴，但預料 12 月之前不會有結果。

Beeler 16 日在聽證會上表示，她傾向不推翻裁決，因微信禁令將侵犯該軟體數百萬華裔美國人的言論自由權，而司法部針對國安疑慮提供的補充資料，並未改變她的看法。Beeler 並未在聽證會公布最終決定。

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司法部律師Serena Orloff在聽證會上表示，中國可以自微信獲得美國用戶的數據量很驚人，包括與醫生預約看診資料和醫療數據等，Orloff 提到：「微信幾乎囊括了一個人生活的數據傳真資料。」

搭載手機支付與社交等功能的微信在美國擁有1900萬名用戶、全球10億用戶。特朗普政府宣稱，中國政府可能透過微信以及字節跳動 (ByteDance) 的 TikTok 取得美國公民敏感個資，並危害國家安全，但一些批評人士認為，這只是選舉前的政治操作。

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責任編輯：游昊雲

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