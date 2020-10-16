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【中美角力】蓬佩奧要求年底前關閉在美孔子學院 態度趨強硬

國情動向 10:25 2020/10/16

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美國國務卿蓬佩奧要求年底前，關閉所有在美孔子學院。

中美關係惡化之際，美國國務卿蓬佩奧要求年底前，關閉所有在美孔子學院，其態度被指明顯比過去強硬。

蓬佩奧周四（15日）接受多間媒體訪問，談到美國校園內孔子學院問題。他表示，孔子學院假扮成文化語言機構，實質是中共透過這些學院，致力在美國校園發揮其全球影響力，並且在小童課室中實質存在，令人無法接受。

他要求美國關閉所有在大專院校、中小學和幼稚園的孔子學院，又強調孔子學院是受到中共擔保的外宣組織，不應存在於美國教育機構內。

他並稱，美方希望確保持有美國簽證、代表中共參與孔子學院運作的人士，無法再進入美國課堂。

蓬佩奧期望美國大學內孔子學院 年底前全部關閉

外交部斥美羅織罪名打壓孔子學院 保留進一步反應權利

蓬佩奧對孔子學院問題態度，較過往明顯強硬。他9月受訪時，僅表示希望年底前美國孔子學院數量能歸零。今年8月，美國國務院把孔子學院美國中心為列為外國使團。中國外交部曾批評，美方有關做法是對中美合作項目正常運作的妖魔化、污名化，促停止將有關教育交流項目政治化，中方保留作出進一步反應的權利。

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年9月7日，美國國內共有67間孔子學院，其中5間預計年底前會關閉。

孔子學院是什麼？宣揚漢文化卻捲政治漩渦    

【中美角力】美國列孔子學院為外國使團 納緊盯範圍

責任編輯：林佩怡

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