【神州快訊】三星堆博物館新館全球徵集概念設計方案

▲ 三星堆遺址出土文物。

10月10日起，三星堆博物館在全球範圍內徵集三星堆古蜀文化遺址博物館及附屬設施工程（三星堆博物館新館和遊客中心項目）建築概念設計方案，以推進三星堆國家文物保護示範區建設，充分展示三星堆古蜀文明在中國和世界文明發展史中的地位。

三星堆博物館現有兩個展館建築面積1.08萬平方米，隨着三星堆遺址不斷有新的考古成果，現有展館已無法容納新文物展示。爲此決定規劃建設三星堆博物館新展館，並啟動此次建築概念方案徵集活動。

是次徵集項目的建築面積約35,000平方米，其中三星堆古蜀文化遺址博物館（三星堆博物館新館）建築面積約30,000平方米，遊客中心建築面積約5,000平方米，以及陳列布展、現有兩個展館改造、安防智能化系統、總體景觀綠化、景區主入口、水系整治、停車場等附屬工程，估算總投資10.6億元(人民幣,下同）。

活動將按照「國內領先，國際一流」的宗旨，在全球範圍內遴選有實力、有經驗的高水平設計機構參與新館項目方案設計。創新採取補償機制的「杯賽式」遴選，並將由專家評審模式與網絡海選相結合。其中專家模式是在符合報名條件的應徵設計機構中，通過資格預審擇優10家設計單位方案作為第二階段專家評審方案；再由國內頂級、多專業的方案評審委員，評選出3個方案；並由專家組從中最終評審優選1個方案。活动面向個人及個人組合等獨立設計師提供徵集競賽平台，設置網絡海選。

本次徵集對參與的設計機構或個人給予合理經濟補償，以提高設計機構或個人的積極性。本次徵集活動補償獎勵累計達1,000萬元。具體要求可在中國招標投標公共服務平台、中國採購與招標網、三星堆博物館官網查看。

三星堆景區管委會副主任、博物館黨組書記朱家可向全球設計團隊發出徵集邀請，「三星堆博物館新館是建設三星堆國家考古遺址公園和申報世界文化遺產的重要組成部分。期望應徵方案能夠體現『以人為本』『館園結合』的指導思想，使三星堆新館成為體現國際範、中國風的標誌性文化建築。」

（特約）