【中美角力】美國批評中俄竊密 擴大管制限新技術出口

美國政府周四（15日）就新興技術發表戰略方案，點名批評中國及俄羅斯竊取技術、強迫企業交出知識產權，並暗中利用新興民用技術增強軍事力量。美國不會再對中俄的策略視而不見，且有必要保持在科技方面的主導地位。美國工業與安全局（BIS）再對6項新興技術實施商業管制，包括光刻軟件及芯片技術。

華府的《關鍵技術和新興技術國家戰略》旨在促進和保護美國在人工智能、能源、量子信息科學、通信和網絡技術、半導體、軍事和空間技術等領域的競爭優勢，提出優先發展科學技術人員，確保美國主導圍繞關鍵技術制定國際標準，並採取措施保護這些技術發展，例如將安全設計應用在產品上。

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方案提到，隨著美國的競爭對手在有關領域調動大量資源，美國的科技主導地位比以往任何時候都更加重要，並關係到美國的長期經濟和國家安全。美國商務部長羅斯同日表示，已對新興技術實施出口控制措施，本月再新增6項技術到商業管制清單中，目前受管制的新興技術總數達到37項。

內媒指，新列入清單上的新興技術包括用於極端紫外線面具製作的計算光刻軟件、5納米集成電路芯片完成技術、用於分析從電信服務商獲得元數據的軟件，以及亞軌道飛行器等。此前，美國共分3批發布31項管制措施，涉及航空航天、生物技術、化學、電子、加密、地理空間圖像和海洋等多個領域。

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責任編輯：陳建錫

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