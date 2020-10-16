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【中美角力】日本據報拒絕蓬佩奧 不參加美國「淨網」

國情動向 12:01 2020/10/16

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【中美科技戰】日本據報拒絕蓬佩奧 不參加美國「清潔網絡」

中美網絡科技戰，美國國務卿蓬佩奧力推針對中國「清潔網絡」計劃，要求其他國家停止使用華為等中國網絡設備，並稱已有40多國參與。不過，日本雖然不用華為5G設備，日本傳媒報道，日本政府已告知美國，日本不會參加美國「淨網」計劃。

日本《讀賣新聞》周五（16日）引述消息人士報道，日本向美國表明，現時無意參與美國計劃，從網絡排除中國電訊設備企業。

報道稱，日本政府表示，日本不會參加美國針對特定國家的行動，日本會自行採取措施應對潛在網絡安全隱患，但日本亦會與美方合作，如美國修改計劃，日本則不排除會考慮參加。

蓬佩奧稱5G形勢已扭轉 逾40國加入「清潔網絡」

【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過...

蓬佩奧8月公佈「清潔網絡」（Clean Network）計劃，要求各國在網絡方面與中國切割，禁用「不可信」網絡設備、網絡程式、網絡光纜、網絡雲服務等等。

美國國安局前僱員斯諾登（Edward Snowden）曾大爆美國如何監控民眾下，中國外交部斥責蓬佩奧行徑，指美國在網絡竊密方面渾身污跡，所謂清潔網絡荒謬可笑。

另一方面，美國另一東亞盟國南韓本周亦傳出，拒絕美國施壓禁用華為。韓聯社報道，南韓政府向美方表示，是否使用華為設備，取決於企業選擇。

美國要求禁用華為5G 南韓據報以這個理由拒絕

華為高管：中國5G網速不及南韓一半 存在假啞差

華為高管讚南韓5G又快又普及 但卻沒提這件事

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責任編輯：連兆鋒

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