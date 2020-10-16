【中美角力】彭博稱人大明將通過《出口管制法》 加強中國技術監管

▲ 彭博稱人大明將通過《出口管制法》 加強中國技術監管

全國人大常委會正審議《出口管制法》草案，預計將在周六會議結束時通過。《出口管制法》對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管，這部法律適用於在華所有企業，外資企業也包括在內。

於中美科技戰下，這措施被視為加強中國的監管法律武器，容許中國好像美國般，可戰略性地實施出口管制及相關許可來打擊對手。此外，中國還有《中國禁止出口限制出口技術目錄》與不可靠實體清單等招數。

新華社報道，管制法的草案明確列明出口管制物的範圍，「任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施」。

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《法治日報》周四報道，有全國人大常委會成員建議把源代碼、算法一並列入管制物項，並提到對於在5G技術、量子通信技術等中國已有國際領先技術的一些領域，應對這些技術的出口或轉讓，實施一定程度或者一定時限的管制。

駐北京環球律師事務所合夥人任清表示，原本内地管制出口的品項比美國窄得多，僅限可用於核武器、化學武器或生物武器的材料。新法通過，將來品項清單的範圍擴大，更多產品或技術會受到出口管制。

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責任編輯：游昊雲

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