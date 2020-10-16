【新冠疫苗】中國推進緊急接種 浙江嘉興打兩針共400元

全球新冠疫苗競爭白熱化之際，中國持續推進緊急接種。浙江當局表示，穩妥有序推進秋冬季新冠疫苗緊急接種。目前浙江嘉興、義烏已能緊急接種新冠疫苗，其中嘉興所接種的疫苗要打兩針，共400元（人民幣，下同）。據稱，當地是向北京科興中維生物技術有限公司徵訂。

浙江省今日（16日）舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，提到認真謀劃新冠疫苗緊急接種工作，確定重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則，將緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。

其中，重點保障對象涵蓋醫務、衛生防疫、口岸檢疫和邊防檢查、集中隔離醫學觀察等4類工作人員；重點推薦對象包括保障公共交通等城市基本運行的工作人員，公共場所工作人員，學校及托幼機構、養老機構、社會救助機構、監獄等工作人員，前往疫情中高風險國家和地區從事公務的人員。一般對象則為自願接種的其他人員。推進重點保障對象新冠疫苗緊急接種的同時，將根據後續疫苗供應情況，穩步開展重點推薦對象自願接種工作，對一般對象根據需要預約安排接種。

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18-59歲可接種 須簽知情同意書

浙江省疾控中心工作人員表示，新冠疫苗緊急使用是否開打，由各地方決定，並稱地方可以自行採購疫苗，部分儲備不足，很多地方囤一定的疫苗才開打，有的地方覺得先打了再說。

事實上，浙江嘉興市疾控中心昨已公布新冠疫苗接種細節，指當地目前緊急接種的新冠疫苗，由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司徵訂，逐級分發至定點接種單位。該疫苗未正式註冊上市，經依法批准用於緊急接種。

新冠疫苗接種的年齡範圍是18-59歲易感人群；疫苗接種兩劑次，要間隔14-28天，價格為200元/支，兩劑次共400元。當地市民可到社區預防接種門診諮詢，全面了解和權衡緊急接種新冠疫苗利弊後自願選擇，接種前須簽訂知情同意書。據嘉興市疾控中心工作人員稱，緊急接種新冠疫苗的消息屬實，並稱該疫苗應全國各個地方都下發了。

另外，澎湃新聞報道，義烏也可以接種新冠疫苗。義烏江東街道社區衛生服務中心工作人員稱，不接受預約，現場排隊，先到先打，「這兩天都有，但疫苗數量很少，可以現場過來排隊，這次的話一共五六百支疫苗，後續不清楚什麼時候還會有」。

另一名工作人員表示，目前是出國人員優先，但現場排隊暫時不會篩選是否重點人群，若普通民眾能排到，「肯定能幫你登記」。

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責任編輯：林佩怡

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