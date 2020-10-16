歐美家品訂單大量湧入 中國製造業靠「宅經濟」率先復甦（組圖）

▲ 多個工業國的疫情未受控制，令流入中國的訂單大增

在國內疫情緩和、其他工業國仍處於封鎖的情況下，歐美地區的訂單開始回流中國，令國內製造行業開始復甦，尤其是生產「宅經濟」，即家居及室內用品的廠家。在廣東、福建等地，多間工廠都收到大量海外訂單，生意較疫前更好。部份工廠訂單已排至明年，甚至需安排加班、增設生產線，才能滿足暴增的需求量。但有學者和廠家擔心，訂單增加只是短期現像，如各國疫情平息，將攤分中國的訂單；疫情惡化，民眾消費意欲大減，勢必打擊中國商品的出口。

家居用品訂單大增

內媒記者走訪了廣東佛山的「粵華衛生潔具有限公司」，該公司專門生產浴室設備，主要出口歐洲市場，年銷售額逾億元人民幣。粵華年中因訂單減少陷入經營困難，但近半個月突然接到大批來自西班牙的訂單。在4層的廠房中，除了用於產品運輸的通道，其餘地方目前都罕有地堆滿了材料和半成品。

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粵華的銷售總監黃杰恩透露，公司的業務量近月翻了4倍，月產量從過往的200套增至現時800套。為了交貨，公司趕緊取消了休假，拓展3倍的生產線，將工人從雙休調整為單休，工作期間每天需要加班到晚上9時，但產能仍然不夠。他們正在工廠隔壁開建二期工廠，預計投產後，月產能將達到1400套左右。

佛山另一家音響出口企業的負責人也表示，他們公司在5月前‵幾乎沒有訂單，但踏入6月，來自歐美的訂單就開始猛增。在福建廈門，一間專門出口水龍頭的公司，近日亦因訂單太多而人手短缺，該公司已由原本7000人規模擴大至9000人。這種「快樂的煩惱」，同時也發生在生產電腦、家電、手機等的廠商身上。

訂單增加或屬短期現像

中南財經政法大學經濟學者胡宗彪指出，由於中國首先走出疫情陰霾，外國產能又未能恢復，短期內對中國的製造行業來說是個機會。如果從長期看，更多取決於國外客戶對於中國產品的認識和體驗，客戶覺得好才會繼續下訂。亦有廠家對長遠不感樂觀，指外國不少公司的產品，素質上確實比中國優勝。

另有學者分析，截至今年8月，中國最大貿易出口國仍是美國，遠高於東盟和歐盟。若美國疫情不受控、經濟進一步衰退，意味著當地人消費將會減少，對於中國製造行業而言並非好消息。特朗普政府日前授權聯邦緊急事務管理局向各州發放援助，但該筆規模440億美元的資金，估計只能夠讓受惠家庭撐到9月。

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責任編輯：陳建錫