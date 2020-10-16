【中印】印度疫情失控訂單轉移中國 紡織業3年紅利？

中印邊境流血衝突年中爆發後，中印關係持續緊張，印度社會掀起一陣抵制中國潮。然而，印度新冠肺炎疫情持續擴大下，印度近期有不少紡織業訂單轉到中國，中國紡織企業有的據報生意忙得國慶、中秋假期也不放。但業界對這些應急訂單所帶來的紅利能否持久並未樂觀，認為如果現象能維持2至3年就已很不錯。

▲ 【中印關係】印度疫情失控訂單轉移中國 紡織業有3年紅利？

中國紡織業近日迎來一股暖流。國務院新聞辦公室日前舉行發佈會，介紹今年前三季度進出口情況，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，包括口罩在內的紡織品出口，今年前三季度達8287.8億元人民幣，增長37.5%。

內地傳媒報道，紹興柯橋一間紡織廠在國慶假期也在罕見開工。該公司早前發出通知，表示10月1日國慶兼中秋節不放假，上班員工每人補貼200元，操作成為熱話。

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《21世紀經濟報道》亦稱，東莞捷德皮具公司老闆羅良碴表示，公司8月接到一批印度轉移的訂單，因為印度疫情比較嚴重，客戶不敢在那邊生產，所以選擇將訂單交給公司在山東的工廠生產。

報道引述數據指，中國紡織服裝業的「翻盤」主要是在今年下半年。今年1至8月，全國紡織品服裝出口額1874.1億美元，按年增長5.6%，增速單計1至7月加快1.3個百分點。8月當月全國紡織品出口額147.2億美元，按年勁增47%；服裝出口額162.1億美元，按年亦增3.2%，實現年內首次月度增長。

印度是全球最大的棉和黃麻生產國、全球第二大絲綢生產國，紡織業向來是印度經濟支柱。但印度疫情失控，確診人數至今超過730萬僅次美國，重創紡織業等多個行業。印度紡織品出口雖然自5月見底之後有所回升，但是仍未回到以前水平，更難以滿足疫情期間各地對紡織品的需求，令中國紡織品得以分一杯羹。

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不過，業界認為，紡織業受惠外部應急訂單的現象，未必能成為長期趨勢。分析稱，此類訂單轉移速度快，反映通貨性質更強，買家更看重價格、速度等因素；一旦印度國內產能恢復，中國生產成本優勢就會降低。

事實上，紡織是個勞動密集型行業，人工成本敏感度很高。中國勞動力成本上升下，近年已有不少品牌都將工廠遷到越南，老撾等東南亞國家。

對於能否長期留住訂單，捷德皮具公司老闆羅良碴也不樂觀。他認為，這些訂單能留在國內2至3年就很不錯；紡織工業重心轉移回來中國不是那麼容易，尤其皮具行業技術程度不高，轉移到國外相對簡單，而中國工人工資肯定會越來越高。

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責任編輯：連兆鋒