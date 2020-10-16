【華為5G】傳巴西考慮禁華為參與5G建設 因這個原因

再有國家可能不理中國警告，封殺華為。外電引述巴西內閣一名高級官員稱，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）認為，中國是全球數據隱私和主權的威脅，正考慮禁止華為為當地5G網絡提供設備。

巴西夾在中美之間左右為難，至今尚未表示是否同意美國的要求，將華為排除在5G網絡之外。巴西早前曾稱，不擔心美方威脅施壓，不會阻止華為參與5G建設競標，認為華為的技術遠超其他競爭對手。

不過，彭博最新報道稱，博爾索納羅考慮禁止華為參與巴西5G網絡建設，尚未做出決定，並會考慮內閣其他人的意見，但有關言論證明他不信任中國。

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中方曾警告巴西

值得注意，中國駐巴西大使楊萬明最近曾警告巴西，有關華為的決定將影響定義兩國關係，而問題在於一個國家能否為所有企業建立開放、公正、非歧視的市場規則。

不過，對於中國報復的可能性，巴西內閣成員認為北京依賴巴西的農產品。知情人士亦補充，其他禁止華為的國家並未遭受重大後果。

巴西通信部聲明，5G決定涉及許多利益相關者的國家安全問題，所有相關國家的領導人都在討論這個主題，但沒有正面回應。

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責任編輯：林佩怡