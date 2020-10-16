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【新冠肺炎】青島查清大港2工人為新輪疫情源頭　屬聚集性疫情

社會熱點 13:32 2020/10/16

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山東青島新冠肺炎疫情繼續受到關注，當地周五（16日）上午召開新聞發布會，會上通報青島此次疫情的源頭為大港兩名工人，屬聚集性疫情。當地傳媒報道，今次疫情傳染源，查清是青島港疫情感染者於住院期間，與普通病區的患者共用CT室，繼而引發的醫院的聚集性疫情，惟未發生社區傳播。

山東省衛健委黨組副書記、山東省疾控中心黨委書記馬立新則介紹指，由於青島市胸科醫院CT室防護消毒不規範，造成兩名感染者與住院患者出現交叉感染的情況。

另一方面，據山東省衛健委消息，山東周四（15日）全日無新增本地疑似病例、確診病例；累計報告776宗確診病例，7宗死亡，756宗治愈出院。另無新增境外輸入疑似病例、確診病例；累計報告69宗境外輸入確診病例，累計68宗治愈出院；無新增無症狀感染者。此外，有2名無症狀感染者正在隔離觀察治療，目前共追蹤26,343名密切接觸者，尚有565人正在接受醫學隔離觀察。

青島查清大港2工人為新輪疫情源頭　屬聚集性疫情

【青島疫情】青島此波疫情累計12例確診 4人屬重症以上

【青島疫情】青島新一波疫情累計6人確診 全市檢測5日内完成

同時，山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）辦公室通知指出，全省開展在青和離青人員全員核酸檢測，除前期已公布的感染者外，目前結果均為陰性；青島低風險區人員離開青島的，可優先安排檢測，憑7日內核酸檢測陰性報告或健康碼核酸檢測陰性信息離青，抵達後正常工作生活，任何單位、個人不得作其他限制措施。

當地疫情爆發下，衞健委主任及多名醫療要員被停職。青島市委前天決定，市衛生健康委黨組書記、主任隋振華停職。而青島市衛生健康委黨組昨天亦決定，市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱免職，兩人將接受進一步調查。

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責任編輯：游昊雲

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