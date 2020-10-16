專家分析出口趨勢 中國繼續彌補全球產業鏈短缺

中國出口數據連續6個月錄得增長，內地證券行分析，伴隨部份海外地區出現第二波疫情，以及全球經濟逐漸復蘇。由於美國尚未完全恢復生產、印度等國疫情加劇，導致原有的訂單外溢，預料中國將繼續扮演彌補全球產業鏈缺口的角色，在汽車、家具等商品方面將尤為顯著。

▲ 海外非防疫用品的需求回升

分析指，作為中國出口商品最大買家的美國，近期不斷推出 財政補貼以刺激經濟，短期內有望提升民眾的購買力；歐洲疫情反覆，但經濟已開始恢復，歐元區第3季度PMI好轉，尤其是英國的服務業PMI，已經進入了高景氣度區間。然而這些國家的供口缺口仍然存在，將有助中國商品出口。

▲ 美國仍是中國防疫用品的主要買家

中國家具、玩具在9月出口增幅大升， 一方面受家庭辦公和線上辦公的需求影響，另一方面則是主要發達國家財政刺激方案的強收入效應，另外 機電、化工產品的出口亦繼續微升。至於防疫用品出口則逐漸回落，但對印度的出口大幅回升，對美國亦維持高位，仍佔整體出口的15%。

分析認為，在 未來海外非防疫產品的需求提升下，出口將持續上行， 中國不僅會持續彌補全球產業鏈缺口，而且將受益於全球經濟復甦。

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責任編輯：陳建錫