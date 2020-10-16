疫下紡織訂單回流 中國棉花期貨創年內新高

新冠肺炎疫情未止，重創印度紡織業，不少紡織訂單轉移至中國，令中國棉花期貨價格飛漲，並創年內新高。

十一長假期間，紡織訂單大幅增長帶動棉花期貨，節後價格較節前上漲近2000元，升幅升過13%。周五（16日）棉花期貨主力2101合約價格一度高見14675元，現報14560元。

據內地傳媒報道，現貨市場也隨之火爆，下游訂單火熱；上游棉花、化纖等大宗商品漲價，帶動紗線等價格跟漲。此外，9月底以來，A股紡織服裝板塊也猛漲。

秋季就是傳統外貿服裝的旺季，但隨著印度疫情嚴重，紡織行業停工停產交貨困難，不少歐美零售商將原本在印度生產的訂單，轉移到中國，令內地對主要原材料棉花需求激增。部分接到印度「回流」訂單的工廠預計，目前訂單數量已排到明年5月。

後市走勢 市場現分歧

分析人士認為，中國紡織業持續復甦，對棉花價格仍有一定支撐。天風證券指出，紡織行業品牌終端持續恢復，冷冬利好冬裝銷售，板塊目前估值較低，但有望在四季度全面恢復。

不過，有業界人士質疑，近期棉花價格已升到脫離基本面的高度，價格遲早都要回歸本來軌道。據悉，目前客戶接受的價格應該在13500元左右。

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對於棉花期貨後期走勢，布瑞克資訊研究總監林國發指出，棉花前期低位震盪，主要因持續低迷棉花價格嚴重影響棉花種植，本年度美國、印度棉花產量下降導致全球棉花產量下降。

花低價及產量下降限制棉花下跌空間，需求低迷壓制棉花上漲。

隨著節後服裝訂單爆發性增加，改變原來供需變化，盤面已經突破性上漲，維持找低點做多。

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責任編輯：林佩怡