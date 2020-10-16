中國幾多核彈？外交部：適度模糊是威懾 外界猜測無據

▲ 中國有幾多核彈？外交部：適度模糊是威懾 外界猜測無根據

美國特朗普政府推動將中國納入美俄核裁軍體系，接受同等限制，中方再次出面駁斥不合理。中國外交部軍控司司長傅聰表示，中國奉行最低核威懾戰略，必須對核力量規模保持適度模糊，以確保自身核威懾的有效性。傅聰批評，美國核彈頭數量多近6,000枚，與其說是透明，不如說是威懾。他指，外界對中國核武器數量的猜測毫無根據。

《環球時報》報道，傅聰周四（15日）接受俄羅斯《生意人報》視像採訪時，反駁美國對中國核力量建設指責。傅聰強調，中國奉行自衛防禦的最低核威懾戰略，是基於中國自身安全需要，和核武器作為終極威懾手段的性質等考量作出的戰略選擇，外界對中國核武器數量的猜測毫無根據。

傅聰指出，中方加強戰略能力建設，是新形勢下確保核武庫安全性和可靠性的客觀需要，希望外界客觀正確看待。事實上，其他核武器國家也都在進行核武庫現代化，美國甚至計劃斥資1.2萬億美元升級其龐大的核武庫。

美國今年「中國軍力報告」評估，中國核彈頭數目約為200枚。出奇的是，美國打出這數字，比外界資料所顯示的還要少。2017年諾貝爾和平獎得主「國際廢除核武器運動」（ICAN）指，中國核彈頭數量為320枚，世界第3，但明顯與俄羅斯及美國分別擁有約6,375及5,800枚核彈頭不可比。

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傅聰稱，如果美國願意將自身核力量降至中國水平，中國願意參與國際核裁軍談判，但這在可預見的將來恐怕不會發生。

傅聰又表示，核透明包括政策和意圖透明，及能力和數量透明兩方面。能力和數量透明不一定會帶來互信，一個擁有約6000枚核彈頭、並堅持首先使用核武器的國家公開其核力量，與其說是透明，不如說是威懾，絕不會使別國感到更加安全。從增進互信、避免誤判等角度看，核政策和意圖透明更具現實意義。中國奉行不首先使用核武器、無條件不對無核武器國家使用或威脅使用核武器的核政策，這是最有意義的透明。

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他指當前，美國正持續升級其龐大核武庫，奉行進攻性的核戰略，擴大核武器使用範圍，降低核武器使用門檻，研發新型「可用的」核彈頭，大力發展反導和外空武器系統，並揚言要在中國周邊部署陸基中導，嚴重損害全球戰略穩定，對中國核力量的生存性造成衝擊。「在此背景下，中國必須對核力量規模保持適度模糊，以確保自身核威懾的有效性。」

中國常駐聯合國副代表耿爽較早前亦批評，美國為中國戴上「世界第三大核力量」高帽，不公平、不合理、不可行。耿爽強調，中國不會參加美國主張三邊軍控談判，也不會和任何國家核軍備競賽。

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責任編輯：連兆鋒