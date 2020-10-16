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渤海造船廠傳大規模擴建 核潛艇生產線翻倍

國情動向 16:01 2020/10/16

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渤海造船廠盛正進行擴建，料將能同時建造5艘核潛艇

為拉近與美國在海上力量的差距，中國不斷加快海軍的發展步伐。美媒公布最新的衛星圖片指，位於遼寧葫蘆島、專門負責建造建造核潛艇的渤海造船廠，正進行規模巨大的擴建工程。按面積估計，造船廠竣工後將增加2條生產線，使解放軍能同時建造最多5艘核潛艇，中國核潛艇艦隊將在未來數年變得更龐大。

美國海軍學院（USNA）網站指，隨著中國力爭成為「藍海」大國，核潛艇對北京的計劃至關重要。從歷史上看，中國海軍核潛艇艦隊的規模一直受制於有限的建造能力。目前，中國只有渤海造船廠可以完成這項任務，而這個造船廠一直在進行擴建，將能以更高的速度建造核潛艇。

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外界認為新建的廠房面積足夠大，可以同時建造兩艘核潛艇，如加上2015年建造的另一處大型廠房，將允許4艘核潛艇同時開工。另外，船廠的另一端還有一個較舊的廠房，如果它仍在使用中，則可以再開工1艘核潛艇。那麼，該造船廠將最多能夠一次建造4或5艘核潛艇。

分析指，渤海造船廠可能會建造3種新型核潛艇，首先是較舊的093B型核潛艇，它是093A型商級核潛艇的改良版本，預期主要改進是在垂直發射管中裝備巡航導彈；其次是最新服役的095型隋級核潛艇；最後是下一代的096型唐級核潛艇，此型號的首艦據傳已在建造，但未知詳細參數。

美國防長埃斯珀日前披露海軍的擴建計劃，除了最主要的航母外，核潛艇是另一個重要。他要求美軍在2045年前擁有80艘攻擊潛艇，以維持水底作戰的優勢。

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責任編輯：陳建錫

軍事 軍事演習 解放軍 中國 北京 遼寧 渤海 美國 巡航導彈 海軍

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