  • 28°C
香港時間 : 20201016日 (五) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美芯片戰】傳中企擬夥日企研發光刻機 破美圍堵

國情動向 16:55 2020/10/16

分享：

在美國政府的出口管制下，中國半導體行業困難重重。日本傳媒報道，中國企業有意提供資金，與日本企業共同開發製造芯片（晶片）的光刻設備。

中國電訊設備巨頭華為、中國芯片龍頭中芯國際，正受美國出口限制影響，不少相關企業已停止與其交易。

華為、中芯國際現轉機？

日本經濟新聞報道，華為與中芯國際可走迂迴之路。據稱中國有1000多間新興的半導體相關企業，如果華為和中芯國際購買通過這些企業進口的半導體芯片、設計軟體和製造設備，將可推進半導體採購和生産設備擴充。故此，美國出口管制短期效果成疑。而美國技術「斷供」，或推動中國半導體産業自立，甚至追趕美日歐的優勢。

目前全球只有荷蘭ASML能生産最先進的極紫外線（EUV）光刻設備，而其基礎技術的知識産權很多由美國持有。ASML目前仍未明確，EUV光刻機是否能夠無阻出口中國。

【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過...

【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻

尼康佳能可製EUV以外的光刻機

至於EUV以外的光刻機，日本的尼康（Nikon）和佳能（Canon）都有能力製造。據日本市場調查公司Globalnet推算，從EUV的上一代光刻設備來看，尼康份額去年為8%，上二代是35%；至於上三代，佳能掌握26％。如果加強符合立體化的研究開發，市佔率有望擴大。

報道引述相關人士表示，為推進EUV以外的新型光刻設備共同開發，中國企業積極向尼康及佳能，顯示出提供資金的想法。關於製造設備和設計軟體的開發，中國政府亦開始推進。

【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵

【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢

【中美角力】南京集成電路大學將成立 培養芯片人才

責任編輯：林佩怡

相關文章

【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過
今日
【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
今日
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
2020/10/15
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
【中美角力】南京集成電路大學將成立 培養芯片人才
2020/10/14
【中美角力】南京集成電路大學將成立 培養芯片人才
【中美芯片戰】中興7納米芯片量產 背後現實仍很殘酷
2020/10/13
【中美芯片戰】中興7納米芯片量產 背後現實仍很殘酷
中美關係 科技戰 經濟 採購 荷蘭 日本 中國 美國 Canon Nikon

上一篇文章

【台海局勢】國民黨智庫：東沙易攻難守 解放軍能隨時切斷航線

下一篇文章

渤海造船廠傳大規模擴建 核潛艇生產線翻倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」
【中美角力】美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」
【兩岸角力】《人民日報》刊告台灣情治部門書 「勿謂言之不預也」
【兩岸角力】《人民日報》刊告台灣情治部門書 「勿謂言之不預也」
【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事
【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
【中美角力】美任命西藏問題特別協調員 蓬佩奧稱「要讓中國付代價」
【中美角力】美任命西藏問題特別協調員 蓬佩奧稱「要讓中國付代價」
【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過
【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過