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【台海局勢】國民黨智庫：東沙易攻難守 解放軍能隨時切斷航線

國情動向 16:55 2020/10/16

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台灣一架軍方包機昨日（15日）飛往東沙群島途中，因被拒進入香港空域而需要折返，引起各界關注。國民黨智庫召集人林郁方今日（16日）向台媒表示，東沙群島具有重要戰略價值，但一旦爆發軍事衝突，外島「易攻難守」的軟肋就會曝露，解放軍有能力隨時切斷台灣本島與東沙的聯繫，今次事件就是例證。

林郁方指，解放軍在昨日的事件中可能暗中出手干預，其目的是強調「這是我的勢力範圍」。東沙等外島是延伸戰略縱深之處，但包機被迫折回顯示，外島的軍事價值平常有加分，但戰時是易被攻克的軟肋。另外，中國大陸及美國軍機近期密集在巴士海峽與西南空域進出，未來若戰爭爆發，該帶將是主戰場。

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台軍包機飛東沙群島 傳被拒進香港空域需返航

【中美角力】美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」

至於台灣海峽的水深較淺，平均僅70米，且海面窄，一旦發生交戰，雙方船艦不會進出海峽，否則容易遭對方反艦導彈擊沉。解放軍機艦不斷出沒該帶，估計是在搜集水文資料，與測試台灣軍機如何反應。他強調，除非兩岸關係緩和，否則大陸的報復手段恐怕只增不減。

有媒體有分析指，解放軍艦隊若從海南省出航，經巴士海峽前往太平洋，東沙群島屬於必經之地。解放軍攻佔東沙島還可以為籌劃南海防空識別區提供支援，故對解放軍而言控制東沙實屬必要。但亦有專家認為東沙戰略價值不算太大，解放軍如先攻東沙，只會令己失去突襲台灣本島的機會，付出更大的戰爭成本。然而隨著新式武器的問世，各種導彈的射程距離不斷增加，外島作為軍事屏障的價值已快速減退，即使金門與馬祖亦不例外。

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

【台海局勢】東部戰區特種兵練水下射擊 模擬配合搶灘

責任編輯：陳建錫

軍事衝突 軍事 台灣 海南省 中國 香港 巴士海峽 台灣海峽 南中國海 太平洋

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