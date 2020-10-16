【新冠疫情】泰國擬與中國建立旅遊走廊  中國遊客或無需隔離

疫情重創全球旅遊業，隨著部分國家疫情逐漸受控，旅遊氣泡（travel bubble）及旅遊走廊（travel corridor）漸被提上日程。據彭博報道，泰國正與中國商討建立無需隔離的旅遊走廊。中國有望成為東南亞國家確認的無需隔離的首個低風險國家。

無需強制隔離 以病毒檢測和追蹤軟件代替

泰國旅遊和體育部長Phiphat Ratchakitprakarn表示，泰國在10月將有限度對外國遊客開放入境，如果沒有新的疫情出現，中國遊客將不必接受強制隔離，而是以病毒檢測和追蹤軟件代替。據了解，根據泰國的長期旅遊簽證計劃，首批中國遊客將於20日抵達曼谷。

官方數據顯示，2019年約有1,100萬中國遊客到泰國，帶來約170億美元的旅遊收入。

【新冠肺炎】青島查清大港2工人為新輪疫情源頭 屬聚集性疫情

【中印】印度疫情失控訂單轉移中國 紡織業3年紅利？

第四季旅遊行情如何？中國旅遊研究院：謹慎樂觀轉向相對樂觀

Phiphat表示，這可能是一個非常快樂的新年，因為泰國旅遊旺季是允許人們進入該國的絕佳時機。中國在22個省中大約有8億人未染疫，「如果我們僅能吸引其中1％的人來這裡旅遊，就已足夠。」

部長說，根據先前宣布的長期旅遊簽證計劃，第一批來自中國的遊客將於10月20日抵達曼谷。政府擬在該計劃下每月發放大約1,200個簽證。

責任編輯：尹航