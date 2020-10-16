【台海局勢】美國安顧問：台灣應謀劃阻大陸經陸地進攻

兩岸緊張程度升溫。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）今日（16日）表示，台灣應開始考慮戰略以阻止大陸經由陸地進攻。

據路透社報道，奧布萊恩在阿斯彭研究所（Aspen Institute）的一次活動中表示，認為台灣需要開始考慮一些不對稱和反進入區域的拒絕策略，並且要以能抵禦大陸任何形式的兩棲進攻或灰色地帶的行動的方式強化自身。

I think Taiwan needs to start looking at some asymmetric and anti-access area denial strategies and so on. And really fortify itself in a manner that would deter the Chinese from from any sort of amphibious invasion or even a gray zone operation against them.

此前，奧布萊恩指中國在各個地區都表現出極具進攻性。他近日還表示，中國大舉發展海軍，其中一個目的是有能力將美國趕出西太平洋，以及在台灣進行兩棲登陸。但他強調，兩棲登陸出了名困難，因大陸和台灣相隔160公里，而且島上鮮有適合於登陸的海灘。

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另一方面，台灣的空軍司令部指，解放軍1架運8反潛機上午飛入台灣西南防空識別區，空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。今次是解放軍軍機自9月16日以來，第19度抵近台灣空域。

昨晚解放軍1架運8反潛機亦飛入台灣西南防空識別區。

責任編輯：尹航