【台海局勢】美國安顧問：台灣應謀劃阻大陸經陸地進攻

兩岸緊張程度升溫。白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)今日(16日)表示,台灣應開始考慮戰略以阻止大陸經由陸地進攻。

據路透社報道,奧布萊恩在阿斯彭研究所(Aspen Institute)的一次活動中表示,認為台灣需要開始考慮一些不對稱和反進入區域的拒絕策略,並且要以能抵禦大陸任何形式的兩棲進攻或灰色地帶的行動的方式強化自身。

I think Taiwan needs to start looking at some asymmetric and anti-access area denial strategies and so on.

And really fortify itself in a manner that would deter the Chinese from from any sort of amphibious invasion or even a gray zone operation against them.