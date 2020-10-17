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【中美角力】美媒揭特朗普無意猛抗中 關鍵在鷹派成功說服

國情動向 11:31 2020/10/17

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距美國大選還有十幾天，特朗普和拜登頻拋中國議題。美媒報道，特朗普在過去3年並未將中國視為最大威脅，3大因素促使特朗普政府對華政策轉彎。其中包括疫情發生後，特朗普的對華鷹派幕僚占上風。

特朗普以貿協為重 無太多重要抗中政策

據《華爾街日報》報道，根據美方現任與前任官員說法，特朗普2017年1月上任後，國安團隊中許多人渴望對抗中國。但過去3年，特朗普未將中國視為美國最大威脅，且將中美貿易談判視為優先，成為推動抗中政策的最大障礙。

一名已卸任的國安官員回憶特朗普上任初期時說：「白宮國家安全會議（NSC）說：『把你們想整中國的願望清單列給我們。』」（Give us your wish list of ways to f— with China）提案包括強化美台關係、阻止中國電信公司在國際市場攻城掠地，之後卻沒有太多重要動作。

今年特朗普態度大轉變，自3月以來，他批准一連串抗中舉措，包括派遣航空母艦打擊群赴南海、防止中國科技公司掌握先進技術、增加對台軍售、以涉嫌從事間諜活動為由下令中國駐休斯頓總領事館關閉、試圖將抖音海外版TikTok逐出美國市場。

轉變原因之一：鷹派幕僚成功說服

美方現任與前任官員指出，3大因素促使特朗普政府對中政策轉彎。

其一，中美1月簽署首階段貿易協議後，特朗普改變政治算計，認為更強硬的對中政策有利爭取連任。

其二，疫情全球大流行後，特朗普身邊的對華鷹派幕僚占上風。

現任和前任官員說，隨著新冠病毒奪去美國人的生命、破壞經濟並威脅他的連任，他的不滿情緒在春季開始上升。他從讚揚中國減輕了疫情轉變為指責其蔓延，因為他的政府因其應對大流行而面臨批評。

其三，北京當局在香港等地的強勢作為激怒美方官員與國會。

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多名官員表示，美方考慮使出更多手段，包括監視疑似在美國支援諜報工作的中國國營航空公司員工、進一步打擊中方企圖影響美國政界與商界的作為、將更多中國科技公司列入黑名單。

報道還稱，無論特朗普或拜登贏得總統大選，中美對抗局勢都不大可能降溫。特朗普在選戰中主張強硬面對中國，拜登幕僚團隊也認同特朗普政府對中國作風日益強勢的分析。

責任編輯：尹航

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