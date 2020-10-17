【中美角力】中國專家指美國切斷人民幣與美元結算可能性不大

中美金融戰升溫。內地官媒引述專家表示，美國部分政客威脅強行切斷人民幣、港元與美元結算的極端情況，恐嚇意味濃，但可能性不大。專家預計，人民幣對美元匯率在6.7以下的水平波動將成常態，回到7也有可能。

專家：美國「靠借錢過日子」

據中新社報道，中國外匯投資研究院院長、首席經濟學家譚雅玲表示，中國是外匯儲備第一大國，其中美元的儲備佔絕對多數，港幣則是聯系匯率制，基本上以美元為主。

她說，「對美元的流動性來說，港幣和人民幣都是非常重要的支撐點。如果美元的流動性因為港幣和人民幣出現了風險，美國人會給自己找麻煩嗎？這個可能性是非常小的。」

譚雅玲又指，美元很有霸權，勢力很強，但也要看到，從美國的經濟背景和經濟結構，或者經濟邏輯來講，它是最缺錢的國家。因為全世界最大的債務國是美國，它是靠借錢過日子的。

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「現在美國的債務規模已達到27萬億美元（約209.3萬億港元），如果割斷港幣、人民幣跟美元之間的關係，美國人自己也會有麻煩，而且是很大的麻煩。所以，威懾和恐嚇的可能性更多一些。」譚雅玲說，不過，面對這類極端情況，中國還是要跟蹤觀察，提高風險預警。

另外，針對人民幣近期持續快速升值，譚雅玲表示，人民幣匯率中長期走勢目前難以判斷，預計人民幣對美元匯率在6.7以下的水平波動將成常態，回到7也有可能。

截至2020年9月末，中國外匯儲備余額為3.14萬億美元（約24.3萬億港元）。另據人行發布的《2020年人民幣國際化報告》，2019年人民幣跨境收付金額合計19.67萬億元（約22.7萬億港元），按年增長24.1%，在上年高速增長的基礎上繼續保持快速增長，收付金額創歷史新高。

責任編輯：尹航

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