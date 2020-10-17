【中美角力】剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？

美國國務卿蓬佩奧表示，中共透過孔子學院在美國校園發揮影響力，要求年底前關閉所有在美孔子學院。與此同時，他投書美媒，呼籲國民加強中文普通話以及俄語、阿拉伯語等語言的學習，稱對語言的了解可以知曉原本看不見的威脅。（附原文鏈接）

蓬佩奧稱以史為鑒 應對當前挑戰

據《新聞週刊》（newsweek）官網15日刊出的署名為蓬佩奧的文章，冷戰初期，艾森豪（Eisenhower）政府制定了計劃，對成千上萬的教授，分析師和決策者進行俄語語言技能培訓。在後來的911恐怖襲擊之後，美國建立了國家安全語言計劃（National Security Language Initiative），以提高學生的阿拉伯語，波斯語和其他語言的流利程度。

在這兩種情況下，華盛頓認為，外語水平對於理解國家意圖至關重要，而這是確定適當的合作、遏制和威懾力組合的關鍵因素，以確保美國在海外的利益。

蓬佩奧的文章提到，在特朗普政府面臨中共和伊朗帶來的挑戰時，應效仿上述做法，這是他指示國務院加強普通話學習的原因所在。從普通話開始，但也包括其他重要語言，例如俄語，印地語，阿拉伯語和波斯語。

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美國國務院啟動語言學習平台

蓬佩奧指出，這種相對低成本的投資可以產生可觀的回報。對語言以及對這種語言帶來的語言的人民和國家的更深入了解，可以闡明原本看不見的威脅，並降低發生公開衝突的可能性。它可以讓人看到隱藏的合作機會，並增強對一個國家內政的欣賞。對於盟友之間，還能增強信任。

他表示，為使美國公民更容易獲取資訊，國務院還啟動了一個新的網絡平台，涵蓋語言課程、獎學金、實習等信息。他稱，「我鼓勵所有美國人訪問Languages.State.Gov並了解適合其個人興趣和目標的語言培訓計劃。」

▲ 美國國務院Languages.State.Gov網站

蓬佩奧還表示，待國際旅遊限制解除後，計劃增加在中國以外地區學習普通話的美國民眾人數。

責任編輯：尹航

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