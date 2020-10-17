習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

在中美科技戰背景下，中共總書記習近平多次強調實現「從0到1」的突破。習近平昨（16日）主持中央政治局學習會時指出，加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用，要加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局。

習近平表示，在世界百年未有之大變局下，要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，把握大趨勢，下好先手棋。

他指，近年來，量子科技發展突飛猛進，成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。

習近平說，總體上看，中國已具備在量子科技領域的科技實力和創新能力。同時，也要看到，中國量子科技發展存在不少短板，發展面臨多重挑戰。中國必須堅定不移走自主創新道路，堅定信心、埋頭苦干，突破關鍵核心技術，努力在關鍵領域實現自主可控，保障產業鏈供應鏈安全，增強中國科技應對國際風險挑戰的能力。

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他還提出，要系統總結中國量子科技發展的成功經驗，借鑒國外的有益做法，深入分析研判量子科技發展大勢，找準中國量子科技發展的切入點和突破口；要加強頂層設計和前瞻布局；要健全政策支持體系；要加快基礎研究突破和關鍵核心技術攻關；要培養造就高水平人才隊伍；要促進產學研協同創新；要提高量子科技理論研究成果向實用化、工程化轉化的速度和效率；要加強量子科技領域國際合作等要求。

責任編輯：尹航

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