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解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命

國情動向 15:08 2020/10/18

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解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命

台灣《中國時報》報道，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘稱，解放軍這部影片釋放出一個訊息，就是大陸不會再靠人海戰術，而是會藉由無人機和無人艇等的載具來搶灘作戰，降低解放軍的傷亡；無人載具也是這次大陸向台灣第一次展示的新型器具，如果台灣沒有及時因應，這是很大的致命傷。

央視早前在台灣雙十節當日，發佈解放軍東南海域多兵種聯合登島演練影片，片段中出現無人偵察機、可向四面射出彈藥的無人破障船，以及多款無人運輸及作戰車輛。片段亦包括在夜間凌晨展開登島突襲的項目，台媒形容這是大陸近年來首次如此完整地，介紹登島軍演的全部過程。

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陳國銘直言，解放軍近來動作就是針對台灣而來的，大陸建立海軍陸戰隊目的就是兩棲作戰。他稱，影片中解放軍出動搭載小型炸藥的無人艇，去摧毀敵方水雷、地雷或其他灘頭障礙物，他自己其實很羨慕大陸有這種新型破障器具，台灣必須急起直追找出應對之道。

解放軍奪島演習片段，無人船一節在55秒開始：

解放軍搶灘演習片段 多款無人武器載具曝光（組圖）

他續指，這類無人艇和「自殺艇」，對守軍來說比較麻煩部分在於，大陸已經會用這類無人載具來降低傷亡。「以往的登陸作戰就是士兵搶灘，這都會有人命損傷，但大陸現在先行一步，用無人載具朝向機械化跟無人化前進。」

陳國銘強調，很多人以前都認為說大陸只靠人海戰術，但現在大陸已經開始用機械化的方式來作戰，這目前也是一個世界的趨勢。「這有好有壞，對台灣來說，壞的部分就是大陸戰力在提升。好處是台灣可以瞭解大陸目前有哪些載具，可以來作對應。不過無人機和無人艇這類載具有個致命缺點，只要能摧毀控制的遙控母艦，就能摧毀這方面威脅。」

他稱，台灣早前雖從美國開始購買MQ-9B「海上衛士」無人機，但大陸方面似乎已研發出相關的無人機來應對，所以大陸在無人機的發展，對台灣來說是很大的致命傷。

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責任編輯：連兆鋒

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