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東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴

國情動向 16:09 2020/10/18

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東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴

兩岸對峙升級，解放軍最先進導彈東風-17據報已部署大陸東南沿海，逐步接替較舊型號導彈，準備必要時協助武統台灣。東風-17是高超音速（音速5倍以上）導彈，射程能覆蓋台灣全島之餘，現有反導系統亦對這種新型導彈束手無策。

《南華早報》周日（18日）引述北京消息人士報道，解放軍正在福建、浙江等東南沿岸一帶增兵，「準備必要時攻台」，東風-17高超音速導彈亦已就位，會逐漸取代較舊的東風-11及東風-15短程彈道導彈。

消息形容，東風-11及東風-15已在台海部署數十年，新的東風-17射程較長，並能更精準打擊目標。

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東風-17高超音速導彈在去年國慶70周年閱兵首次亮相，最大射程2,500公里。東風-17彈頭部分是高超音速滑翔器（HGV），飛行期間會反覆進出大氣層，如石子打水漂一樣，而非如傳統彈道導彈的拋物線可以預測，使現存反導系統無法攔截。

東風17懶人包：何謂高超音速導彈

解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命

報道引述《漢和防務評論》總編輯平可夫稱，衛星影像顯示，解放軍火箭軍（導彈軍種）與海軍陸戰隊在福建、廣東的基地近年有所擴建，火箭軍在這兩省的「每一個基地現時都已配齊人員裝備」；解放軍東部及南部戰區部分導彈基地規模更擴大一倍，「反映解放軍加強攻台準備」。

他透露，廣東汕頭以西普寧市一個基地經過升級，正在部署一款新型彈道導彈，但他以題材敏感為由拒絕說出型號。

平可夫表示，普寧基地導彈負責打擊台灣南部目標，但東風-11及東風-15在這裏沒有足夠射程，飛越台灣中央山脈，打擊台東及花蓮台軍設施。

解放軍多種東風導彈 有何不同？

美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」

他又稱，解放軍亦已部署俄制S-400區域防空反導系統，能夠擊落600公里以內的導彈和飛機，「足以在台軍飛機一起飛就把它打下來」。

報道續稱，解放軍空軍沿海的航空旅已裝備殲-20隱形戰機，而海軍陸戰隊13個旅中的10個，亦已部署在東南沿岸。

北京消息人士指出，解放軍海軍陸戰隊2017年起將總部設於廣東潮州，一旦對台作戰，會在奪取高雄港中扮演重要角色。

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責任編輯：連兆鋒

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