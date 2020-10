【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者

中美交惡後,多名中國學者先後被指涉間諜行為,在美國被拘捕或起訴。美國媒體報道指,中國政府已透過駐華大使館等多方渠道,要求美國撤銷對起訴,否則在華的美國公民可能面臨相同處境。美國司法部官員表示中國若希望被視為領導世界的大國,就應該尊重法治,並停止脅持人質。中國官方暫未作出回應。

《華爾街日報》引述消息人士指,今夏被捕的中國學者都在美國大學從事研究工作,他們向移民局隱瞞了自己的解放軍背景。中國多次使用被外界稱為「人質外交」的手段,扣留包括加拿大、澳洲、瑞典的公民,而中方直接了當地對美國作出類似警告,如後者不撤控,其公民「可能發現自己違反了中國法律」。

The U.S. should drop prosecutions of the Chinese scholars in American courts, or Americans in China might find themselves in violation of Chinese law.