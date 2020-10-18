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【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者

國情動向 17:15 2020/10/18

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北京據報要求美國撒銷對中國學者的控訴，否則將拘留在華的美國公民

中美交惡後，多名中國學者先後被指涉間諜行為，在美國被拘捕或起訴。美國媒體報道指，中國政府已透過駐華大使館等多方渠道，要求美國撤銷對起訴，否則在華的美國公民可能面臨相同處境。美國司法部官員表示中國若希望被視為領導世界的大國，就應該尊重法治，並停止脅持人質。中國官方暫未作出回應。

《華爾街日報》引述消息人士指，今夏被捕的中國學者都在美國大學從事研究工作，他們向移民局隱瞞了自己的解放軍背景。中國多次使用被外界稱為「人質外交」的手段，扣留包括加拿大、澳洲、瑞典的公民，而中方直接了當地對美國作出類似警告，如後者不撤控，其公民「可能發現自己違反了中國法律」。

The U.S. should drop prosecutions of the Chinese scholars in American courts, or Americans in China might find themselves in violation of Chinese law.

【中美諜戰】港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功

【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才

報道引述美國國務院發言人指，美國已向國民發出警告，他們在中國可能會涉及商業糾紛、或者刑事與民事案件，直至事件解決之前，有可能被禁止出境。司法部助理部長德梅斯（John Demers）則指，美國很清楚中國政府會於某些情況下，無理拘留美國、加拿大及其他國家的公民，以報復中國人被依法起訴，並向這些公民所屬的國家政府施壓。美國國務院今年9月對中國發布旅遊警示，提醒國人考慮前往，可能有被拘捕的風險。

中國外交部、駐美大使館今次暫未回應相關報道，外交部早前曾批評美方拘捕中國學者，目的是抹黑打壓中國，敦促美方停止「賊喊捉賊」。至於美國發布旅遊警示，外交部批評是政治操弄，強調中國是世界最安全國家之一。

此外，中國駐加大使叢培武上周批評加拿大借香港問題干涉中國內政，建議杜魯多政府關心30萬加國公民、公司在香港的安全和健康，被部份媒體形容是「人質外交」的具體反映。但叢培武否認有意要脅加方，批評「人質外交」的言論是無端指責，他重申中國人權紀錄是史上最好的。

【中美角力】剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？

【中美角力】彭博稱人大明將通過《出口管制法》 加強中國技術監管

責任編輯：陳建錫

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