【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地

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深圳改革試點首批40條授權清單出爐 金融科技兩條路抗美
特朗普欲禁微信WeChat反而從中得到支持。今屆美國大選在中美全方位鬥爭下舉行，美國大選的中國因素備受注目。耐人尋味的是，儘管美國總統特朗普對中國大展強硬，美國華人在輿論場中最為突出的，卻是支持特朗普的聲音。這些希望見到特朗普連任的美國華人發聲陣地，更是特朗普在中美科技戰中打壓的WeChat。
美國華人向來對美國政黨政治不太熱衷。美國全國亞裔調查機構（National Asian-American Survey）稱，多達85%美國華人稱自己為無黨派人士。不過今屆美國大選卻有一奇特現象，微信海外版WeChat成為了，最為公開支持特朗普一群美國華人的陣地，有不少像「支持特朗普美國人」的群組出現。
哥倫比亞大學新聞學院研究員Zhang Chi表示，今屆美國大選之中，WeChat上具有黨派傾向的帖文，多數都親共和黨，平台「不對稱地極化」。
WeChat在美國有大約300萬用戶，他們主要都是中國移民，而WeChat至今不像TikTok、Facebook或Twitter打入美國主流市場。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）學者Christina Wu指出，這為特朗普的支持者提供了安全之地，使他們不用擔心鄰居或同事知道他們支持特朗普。
與此同時，WeChat對美國國內政治新聞的審查力度較低，亦有利親特朗普陣營在其中活動。美國華人事實核查（fact check）組織「反吃瓜聯盟」更指，WeChat上面的失實政治信息，獲得一些商業帳號以「標題黨」方式推廣，傳播速度要比闢謠消息快得多。
至於美國華人為何支持特朗普，分析相信民主黨政策過分左傾，損害到華人利益是一大因素。4年之前，多數美國華人都把票投給希拉莉，但美國政治生態近年兩極化情況進一步惡化，一邊是特朗普與共和黨愈來愈保守，另一邊則是民主黨主張變革愈來愈激進，甚至接近於社會主義。
民主黨在一些州份推行「肯定性行動」（Affirmative action；「正面歧視」）政策，在大學招生等方面集中為黑人提供優惠，變相令讀書成績普遍較佳的華人入讀大學機會降低，驅使了美國華人轉向共和黨。此外，民主黨愈發左傾的立場，亦使那些原本嚮往美式制度而移民美國的部分華人不滿，而他們當中亦有支持特朗普對北京強硬的聲音。
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責任編輯：連兆鋒