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【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

國情動向 07:02 2020/10/19

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【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

中美鬥爭升溫，特朗普政府近期推動美國、日本、澳洲、印度四方機制，變相組成「亞洲北約」專門劍指中國，惟三國反應冷淡。事實上，北約組織是特殊地緣政治環境下的獨特聯盟，亞洲北約概念不但缺乏實際條件支持，更與美國向來亞洲棋局部署背道而馳。

美日澳印月初在日本舉行四國歷來第二次部長級會談，未有發表聯合宣言或聲明。縱美國國務卿蓬佩奧一開始即點名批評中國，但日澳印外長發言均未談到中國，反而稱四國推動的是「正面議程」、推進「區內所有擁有合理利益國家的利益」，予人感覺有意暗駁蓬佩奧將四方機制與中國捆綁。

美國如今推動亞洲北約看來遇阻，實際上並不意外。所謂北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO），是二戰後國際秩序之中，北大西洋兩岸歐洲和北美特殊地緣政治環境的產物，美國現在如果要將這模式搬來亞洲，難免水土不服。

中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

日本據報拒絕蓬佩奧 不參加美國針對中國「淨網」

北約「一國受襲等同全體受襲」形式非比尋常。美國把本國戰和問題，與歐洲各國及加拿大捆綁，甚至覆蓋和俄羅斯接壤、地緣影響力有限的小國，以本國官兵生命安全擔保對方，不介意這是高風險低回報投資。

美國戰略大師、前國務卿基辛格曾形容，美國對北約承諾的犧牲史無前例，有時本着的更是一種救世主情懷。

冷戰雖然在亞洲也如火如荼，但美國並未有在亞洲締結北約模式，同時涵蓋多國的軍事同盟，而是與不同國家各自訂立雙邊條約。美國對亞洲盟友的待遇，也更似是支配對方，例如日本不再有發動戰爭權利，軍隊要改稱「自衛隊」；南韓軍隊戰時指揮權更在美軍手中。

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美國在歐洲與亞洲戰略佈局如此不同，其實正是歐亞歷史地理相差甚遠使然。歐洲多國地理上推成一團，面對蘇聯尋求改變他們的體制同坐一條船。

亞洲的地緣面貌卻截然不同。東亞各國政治文化基因和價值觀與美國相異，美國的亞太盟友之間亦非盟友。南韓與日本即使共同面對拿着核武「不受控制」的北韓，亦無法如德法般泯滅歷史恩怨。

遑論美國搞亞洲北約，就算單純以價值觀出發亦欠缺說服力。印度可謂「房間裏的大笨象」，近年收緊社會管控、對穆斯林和少數民族更加鐵腕，去年更撤銷了印控克什米爾地區自治，作風都公開地與美國所宣揚的「正確」相距甚遠。美日澳若與印度結盟，豈非更要隨時替印度，在邊境與中國及巴基斯坦打仗？

（節錄）

全文訂戶專享《中外廣角鏡——美組「亞洲北約」遏華 欠天時地利人和》

剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？

中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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