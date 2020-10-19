【新冠肺炎】鍾南山這句話引爆搶購板藍根　專家叫民眾勿誤解

新冠肺炎疫情未止，據內地傳媒報道，中國工程院院士鍾南山日前表示，研究團隊發現複方板藍根顆粒、口炎清顆粒等，顯示出體外抑製藥效。消息傳出後，北京、廣州及電商平台的白雲山複方板藍根顆粒被指賣斷市。

不過，官媒引述專家表示，體外研究有效不等於對人有效，「與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離」。

人民日報社旗下健康時報記者，昨日走訪北京近20間藥店，發現板藍根已經全面斷貨。有藥房銷售人員表示，「板藍根16號消息一出，就被搶購一空了，你下周二再來看看吧。」另有內地傳媒記者16日下午走訪廣州多間藥舖，板藍根都有斷貨現象。

網上藥店方面，京東大藥房、阿里大藥房、廣藥白雲山官方旗艦店的複方板藍根都已經賣斷貨。

據健康時報，美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤表示，在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說板藍根肯定會有效果。

距證明有療效 差「十萬八千里」

他解釋，鍾南山表述的是，聯合研究團隊系統開展了一系列南藥抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑製藥效。而「顯示出體外抑製藥效」，與最後證明有治療效果距十萬八千里。

他指出，藥物實驗必須經過3個階段，第一個就是體外實驗，第二個是動物實驗，第三個才是人體實驗，即臨床實驗。他說，只有在體外實驗中取得療效，才會推進到動物實驗，這需要一步一步來的。而年初曾被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據。

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張洪濤強調，沒必要跟風去購買該類藥品，有需要再買。是否有效還需等待正規、嚴格的三期臨床試驗結果，相信該款板藍根複方顆粒，會很快進入進一步的研究，並有論文與數據將會公布。

事實上，廣州白雲山醫藥集團也澄清，有關媒體報道涉及的相關結論，只針對該公司合營企業白雲山和黃公司複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚有一定的不確定性。

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責任編輯：林佩怡

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