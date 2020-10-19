量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

中美科技戰白熱化，美國在多個技術領域圍堵中國，中國則試圖創出一條「自力更生」之路。中央政治局日前就量子科技舉行集體學習會，意在加速推進中國量子科技發展，在與美「量子霸權」之爭中，搶下「先手棋」，這關係到中國能否在新一輪科技革命中贏得主動權。

中共總書記習近平16日（上周五）下午主持中央政治局會議，集體學習量子科技研究和應用前景。他強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，科技創新是其中一個關鍵變量。要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統佈局，把握大趨勢，下好先手棋。

習近平要求，要加強頂層設計和前瞻布局，加快基礎研究突破和關鍵核心技術攻關；要培養造就高水平人才隊伍，促進產學研協同創新，加強量子科技領域國際合作等。他提到，加快發展量子科技，對保障國家安全具有非常重要的作用。

中央政治局近年已多次就前沿技術問題進行學習，包括2017年的大數據、2018年人工智能（AI）、2019年的區塊鏈，而面對美國不斷加大對中國科技產業的封鎖和遏制，中央更加重視在基礎科學領域擺脫「卡脖子」的問題，要在關鍵核心技術有所突破。其中，量子科技顯然被提升到更高的戰略地位。

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習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

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