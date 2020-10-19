【中國經濟】9月工業、消費改善勝預期 前三季投資增速轉正

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人行行長易綱料今年中國經濟增長約2%
中國經濟從新冠肺炎疫情中加快復甦，國家統計局今日公布，中國第三季GDP按年增長4.9%，惟差過市場預期。9月工業、消費、投資等主要經濟數據則繼續改善，均刷新年內高位。
「三駕馬車」方面，全國固定資產投資今年前三季（1-9月）按年增長0.8%，年內首次由負轉正，符合預期，1-8月為下降0.3%。
消費恢復加速，9月社會消費品零售總額按年增長3.3%，大幅好過預期的增長1.8%，8月為增長0.5%。
隨著國內外需求增長，9月進出口數據強勁，當月工業生產進一步改善，規模以上工業增加值按年增長6.9%，好過預期的增長5.8%，增速比8月加快1.3個百分點，連續6個月增長。
房地產方面，1-9月全國房地產開發投資按年增長5.6%，增速比前8月提高1個百分點。其中，住宅投資增長6.1% ，增速提高0.8個百分點。
1-9月商品房銷售面積按年下降1.8%，降幅比前8月收窄1.5個百分點。商品房銷售額則按年增長3.7%，增速提高2.1個百分點。
失業率回落 首三季居民人均可支配收入轉正
至於9月全國城鎮調查失業率為5.4%，31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，均比8月下降0.2個百分點。
前三季度，全國居民人均可支配收入23781元人民幣，按年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首次轉正，上半年為下降1.3% 。
責任編輯：林佩怡
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