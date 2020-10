▲ 台灣戰爭風險升溫 美國專家:決定中美誰主太平洋

台海緊張程度多年未見,美國明裏暗裏加強與台灣關係下,解放軍據報增強大陸東南沿岸部署,最新型東風-17高超音速導彈亦已就位。兩岸一旦爆發軍事衝突,美國是否願意介入,以及有多大能力介入支援台灣,這些問題近日受到熱議。美國有專家認為,台海潛在衝突雖然是冷戰遺物,但這或許會決定未來的太平洋霸主是美國還是中國。

美國作家、《中斷的超級大國:中國的世界歷史》(Superpower Interrupted: The Chinese History of the World )一書作者舒曼(Michael Schuman)本月《大西洋月刊》(The Atlantic)撰文,形容台灣是個從未爆發的熱點,該島命運爭議可能引發中美衝突的機會已存在數十年,台海僵持局勢亦不時會遭北韓、印巴等亞洲更迫切的熱點所掩蓋。

不過,現在情況已經不同。作者指,美國總統特朗普在美國新冠疫情困擾,加上他對亞洲事務不感興趣下,外界愈來愈懷疑美國是否會保護台灣;北京則變得愈來愈自信,例如在香港推行國安法,鮮有外國家做出實質回應;台灣方面亦開始擔心,台海戰爭風險正在升溫。

文章稱,一些專家不認為大陸真的想發動戰爭,因為開戰風險無法估量,失利的話其會反受其害。布魯金斯學會台灣問題專家布什(Richard Bush)認為,大陸加大對台壓力,只是長期戰略的一部分,旨在削弱各界對台灣政府的信心及台灣的抵抗能力。

但舒曼表示,台海局勢升級暴露出全球安全形勢不明朗,起因是權力平衡發生變化,以及美國領導的世界秩序已經崩潰;美國在戰後以外交和軍事力量,在亞洲建立了聯盟體系,鞏固了美國在區內權力,並為中國在內國家提供了足夠穩定的發展環境。

現在這秩序正面臨挑戰。舒曼稱,復興的中國正在爭奪美國的亞洲主導權,試圖重建其歷史霸主地位;在美國,以特朗普為首的孤立主義者則在質疑美國對外承諾的價值;在此之下,台灣是一大可能受壓開裂的縫隙。

特朗普政府近期大打台灣牌,舒曼認為這對台灣「既是好事也是壞事」:一方面,美國大張旗鼓加大支持台灣,衛生部長阿扎(Alex Azar)8月成為美國40多年來訪台最高官員,但這同時也觸怒了北京,台海軍事形勢升級,或使台灣捲入兩大強國之間意外爆發的衝突。

舒曼續稱,對台灣而言,美國是否會予以保護的問題緊迫;特朗普在背棄協議、詆毀國際機構和挑釁盟友方面有長期記錄,戴維森學院(Davidson College)台灣專家里格(Shelley Rigger)稱,看看特朗普作風就會明白,大陸有理由相信現在是出手時候。

舒曼又認為,即使拜登當選重振美國信譽,台海緊張局勢也不太可能緩和。因為無論誰掌白宮,中美關係幾乎肯定會繼續惡化,特朗普也許已對美國主導的秩序,造成了無法彌補的損害;北京不管是否真的想武統,態度亦會愈來愈堅定自信。

舒曼形容,台灣問題是美國亞洲政策的終極測試,如北京選擇武統,接下來發生的事,很可能會決定是中國還是美國在太平洋地區佔統治地位;若美國不站在台灣一邊,美國同盟體系就會土崩瓦解,美國力量也會隨之毀滅。「台灣之爭也許是冷戰遺物,但它會塑造未來。」

