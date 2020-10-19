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台灣戰爭風險升溫 美國專家：決定中美誰主太平洋

國情動向 11:04 2020/10/19

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台灣戰爭風險升溫 美國專家：決定中美誰主太平洋

台海緊張程度多年未見，美國明裏暗裏加強與台灣關係下，解放軍據報增強大陸東南沿岸部署，最新型東風-17高超音速導彈亦已就位。兩岸一旦爆發軍事衝突，美國是否願意介入，以及有多大能力介入支援台灣，這些問題近日受到熱議。美國有專家認為，台海潛在衝突雖然是冷戰遺物，但這或許會決定未來的太平洋霸主是美國還是中國。

美國作家、《中斷的超級大國：中國的世界歷史》（Superpower Interrupted: The Chinese History of the World ）一書作者舒曼（Michael Schuman）本月《大西洋月刊》（The Atlantic）撰文，形容台灣是個從未爆發的熱點，該島命運爭議可能引發中美衝突的機會已存在數十年，台海僵持局勢亦不時會遭北韓、印巴等亞洲更迫切的熱點所掩蓋。

不過，現在情況已經不同。作者指，美國總統特朗普在美國新冠疫情困擾，加上他對亞洲事務不感興趣下，外界愈來愈懷疑美國是否會保護台灣；北京則變得愈來愈自信，例如在香港推行國安法，鮮有外國家做出實質回應；台灣方面亦開始擔心，台海戰爭風險正在升溫。

解放軍對台主力神秘誓師  橫額打格仔（組圖有片）

東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴

文章稱，一些專家不認為大陸真的想發動戰爭，因為開戰風險無法估量，失利的話其會反受其害。布魯金斯學會台灣問題專家布什（Richard Bush）認為，大陸加大對台壓力，只是長期戰略的一部分，旨在削弱各界對台灣政府的信心及台灣的抵抗能力。

但舒曼表示，台海局勢升級暴露出全球安全形勢不明朗，起因是權力平衡發生變化，以及美國領導的世界秩序已經崩潰；美國在戰後以外交和軍事力量，在亞洲建立了聯盟體系，鞏固了美國在區內權力，並為中國在內國家提供了足夠穩定的發展環境。

現在這秩序正面臨挑戰。舒曼稱，復興的中國正在爭奪美國的亞洲主導權，試圖重建其歷史霸主地位；在美國，以特朗普為首的孤立主義者則在質疑美國對外承諾的價值；在此之下，台灣是一大可能受壓開裂的縫隙。

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特朗普政府近期大打台灣牌，舒曼認為這對台灣「既是好事也是壞事」：一方面，美國大張旗鼓加大支持台灣，衛生部長阿扎（Alex Azar）8月成為美國40多年來訪台最高官員，但這同時也觸怒了北京，台海軍事形勢升級，或使台灣捲入兩大強國之間意外爆發的衝突。

舒曼續稱，對台灣而言，美國是否會予以保護的問題緊迫；特朗普在背棄協議、詆毀國際機構和挑釁盟友方面有長期記錄，戴維森學院（Davidson College）台灣專家里格（Shelley Rigger）稱，看看特朗普作風就會明白，大陸有理由相信現在是出手時候。

解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命

舒曼又認為，即使拜登當選重振美國信譽，台海緊張局勢也不太可能緩和。因為無論誰掌白宮，中美關係幾乎肯定會繼續惡化，特朗普也許已對美國主導的秩序，造成了無法彌補的損害；北京不管是否真的想武統，態度亦會愈來愈堅定自信。

舒曼形容，台灣問題是美國亞洲政策的終極測試，如北京選擇武統，接下來發生的事，很可能會決定是中國還是美國在太平洋地區佔統治地位；若美國不站在台灣一邊，美國同盟體系就會土崩瓦解，美國力量也會隨之毀滅。「台灣之爭也許是冷戰遺物，但它會塑造未來。」

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責任編輯：連兆鋒

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