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多省市速遞員傳爆發罷工 無底薪每單收入減至4毫

國情動向 10:59 2020/10/19

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內地多個省市的速遞員盛傳爆發罷工

在網上購物、點餐盛行的內地，速遞行業一直扮演重要角色。內媒報道，由於多家速遞公司大幅減薪、拖欠工資，觸發速遞員集體罷工，導致多地中轉站的郵件堆積如山，而微博等社交平台上亦陸續有網民抱怨收不貨。部份報道更指，有些速遞員沒有底薪，完成每張單只獲4毫（人民幣，下同）的收入，扣去成本甚至入不敷支。內地「雙11」購物節將至，不少商家已提前推出優惠。但罷工問題若無法順利解決，恐對這項年度電商盛事造成不良影響。

報道指，由於物流成本上漲、行業競爭大，部份速遞公司開始調低速遞員的送貨費，據報涉及中通、韻達、百世和圓通等大型速遞公司，而受影響地區包括湖南長沙、福建三明、河北、江蘇蘇州和吉林長春等地。其中，長沙韻達的沙嶺服務站已堆積上千郵件，本應在9月底出貨的水果，至今已擺放在站內腐爛；南京百世有速遞員已3個月沒有收到工資；河南鄭州中原區的圓通中轉站，也因長期拖欠工資，沒有速遞員願意上班。

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【地攤經濟】未來中國經濟如何走？　「地攤風波」傳遞訊號

本次速遞公司之所以要求員工減薪，相信成本上升有關，由於中轉費、分撥費等屬固定成本，資方難以調低預算，在面對行業價格戰的情況下，能不斷擠壓的只有速遞員派送費。報道引述罷工的速遞員指，今年7月，他公司的派送費由原先的每件1.2元減至4毫，扣去聯絡收件人的電話費、短訊費，實際收入就更加少，「一天辛辛苦苦送200個快遞，從早到晚掙差不多100塊錢」。公司還會想盡方法剋扣工資，如遇到客人投訴、完成不了指標，即直接罰款。

根據國家郵政局《2020年9月中國快遞發展指數報告》指，中國速遞行業增長表現突出，今年前三個季度快遞收入6,039億元，按年增長14.5%，佔GDP8.3%。但行業迅速發展的同時，速遞員的利益就未受到重視。該局在年初公布的《2019年全國快遞從業人員職業調查報告》就指，75.07%速遞員月薪低於5000元，僅有0.73%人月薪超過1萬元。而當中46.85%人每天工作8至10小時，33.9%人工作10至12小時，近20%人工作時間超過12小時。

【經濟寒流】京東撤快遞員底薪為生存：融來的錢只夠虧2年

【北京疫情】外賣速遞員確診新冠肺炎　每日接單50跑遍北京多區

責任編輯：陳建錫

社交平台 網上購物 蘇州 長春 南京 中國 長沙 微博 罷工

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