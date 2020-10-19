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【量子科技】習近平加持 量子科技是什麽？為何重要？

國情動向 11:28 2020/10/19

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中共總書記習近平昨表示，要充分認識推動量子科技發展的重要性及緊迫性，加强量子科技發展戰略謀劃及系統佈局。究竟什麽是量子科技？現實生活中會怎樣應用量子科技？

1）什麽是量子科技？

量子科技革命將催生量子計算、量子通信和量子測量等一批新興技術，將極大地改變和提升人類獲取、傳輸和處理信息的方式和能力。

其中，量子通信是較為重要的安全技術，它利用量子態作為信息載體來進行信息交互的通信技術，利用單個光量子不可分割和量子不可克隆原理的性質，在原理上確保非授權方不能覆制與竊取量子信道內傳遞的信息，以此保證信息傳輸安全。

量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

2）量子科技有多重要？

量子科技已成為當前世界科技研究的一大熱點。國際社會紛紛加大研发力度和投入，力爭搶佔技術制高點。日本2013年就計劃未來10年投入400億日元研發量子信息技術。英國2014年設立國家量子技術計劃，每年投資2.7億英鎊用於建立量子通信、傳感、成像和計算四大研发中心。歐盟2016年宣布了預算10億歐元、為期十年的量子技術旗艦計劃。

目前，全球量子技術最領先的是美國，近十年來每年投入約2億美元用於各細分領域的研究，2018年還幾乎在十年內撥款12.75億美元全力推動量子科學發展。

3）量子科技在兩大領域應用，計算、通信

量子計算：中國科學技術大學、清華大學等高校近年都在量子計算領域取得一些階段性成果。百度、騰訊、華為等科技企業也相繼出台量子計算研究計劃。今年9月，百度、本源量子等企業先後發布最新量子計算雲平台，使普通用戶也能通過雲技術使用量子計算，使信息安全傳輸的保護盾

量子通信：與傳統通信方式相比，量子通信在確保信息安全，增大信息傳輸量，傳輸信息高效，抗干擾能力強等方面具有絕對優勢， 是迄今為止是唯一通過數學方式被嚴格證明的絕對安全的通信方式，屬信息安全傳輸的保護盾。

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責任編輯：游昊雲

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