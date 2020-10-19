【中國經濟分析】第三季GDP增速遜預期 內循環發力第四季料加快復甦

中國第三季GDP按年增長4.9%，不及預期，但前三季GDP累計按年增速轉正，工業、投資、消費加快修復。9月單月工業和消費增速遠超預期，創年內高位，前9月固定資產投資增速也為年內首次由負轉正。

中國經濟從新冠疫情衝擊中加快復甦，領先全球，內需恢復明顯；GDP增速差過預期，或因服務業仍偏弱。分析預計，在內循環為主導、消費需求釋放等拉動下，第四季經濟增長有望加快，增速或實現5.5-6%左右。全年實現2%的經濟增長可期。貨幣政策料以穩為主，積經財政政策持續。

國家統計局公布最新經濟數據：

●第三季GDP按年增長4.9%；前三季增長0.7% ●9月規模以上工業增加值按年增長6.9%，預期5.8%，前值5.6% ●9月社會消費品零售總額按年增長3.3%，預期1.8%，前值0.5% ●1-9月固定資產投資按年增長0.8%，預期0.8%，前值-0.3% ●1-9月民間固定資產投資按年下降1.5%；房地產開發投資按年增長5.6% ●9月全國城鎮調查失業率5.4%，31個大城市城鎮調查失業率5.5%，均比8月下降0.2個百分點；前三季度，全國城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務99.8% ●前三季全國居民人均可支配收入23781元人民幣，按年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首轉正

中國第三季GDP按年增長4.9% 遜預期

中國9月工業、消費改善勝預期 前三季投資增速轉正

國家統計局發言人劉愛華稱，前三季度經濟增速由降轉升，經濟運行持續穩定恢復，主要指標的增速由負轉正，反映中國疫情防控和經濟復甦走在全球前列，彰顯中國經濟強大韌性和旺盛活力。其中，內需恢復明顯，尤其消費需求，第三季消費支出拉動當季增長1.7個百分點，較第二季下拉2.3個百分點，上升4個百分點。

消費拉動經濟增長 服務業相對疲弱

光大銀行金融市場分析師周茂華指出，第三季經濟擴張步伐加快，主要是居民外出活動信心持續增強，消費需求逐步釋放，國內適度加快基建補短板，固定資產投資恢復明顯，帶動內需復甦加快。此外，出口表現也強韌。

他稱，二、三季經濟增長基本回補了首季經濟產出損失。第四季經濟擴張有望加快，主要是消費需求釋有望加快，固投及外貿料保持相對高位。這亦為全球經濟復甦前景提振信心。

中海晟融經濟學家張一表示，第三季GDP增速不及預期的5%以上，主要是服務業增速相對疲弱。但社零、出口新訂單增長預示第四經濟增速將保持穩健，6%以上是大概率事件。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，經濟已呈現非常強勁的復甦態勢。就業形勢大局平穩，調查失業率進一步下降；居民收入增速由負轉正。他預計第四季GDP增速有望實現5.5-6%左右，但復甦步伐相對二、三季度邊際上有所放緩，全年有望實現2.8%左右的增速。

全年經濟增長2%可期

劉愛華稱，需求逐步回暖、產業循環逐步暢通、市場主體信心進一步恢復，從各方面情況來看，有基礎、有條件、有信心在第四季乃至全年延續增長態勢。但國際環境仍複雜嚴峻，不穩定不確定性較多；國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍在恢復進程，持續復甦向好基礎仍需鞏固。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，本次經濟更多由工業投資增加帶動，尤其是基建投資，可持續性較短，後市還需觀察消費增長可持續性。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，一旦海外復工復產得以推進，中國出口面臨的壓力可能重新加大。此外，中美角力緊張持續，無論誰當選總統，中國面臨的壓力只能是有增無減。

他認為，中國還是要以內循環為主導，依靠內部來挖掘潛力。而內需整體回暖仍將支撐中國經濟增速在第四季繼續回升。全年中國經濟增速保持2%左右仍可期待。

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責任編輯：林佩怡

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