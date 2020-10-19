▲ 【兩岸角力】台駐斐濟代表慶祝雙十 大陸外交官這樣反制

兩岸角力白熱化，戰綫從台海伸延到國外。台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行雙十酒會，遭大陸駐當地大使館人員到場反制，雙方並有肢體衝突。台灣當局周一稱，事後已提醒當地人員「提高警覺」，大陸當局則未正式回應事件。

彭博社及亞太報道（Asia Pacific Report）」等外媒都報道了事件，綜合有關說法，台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行雙十酒會時，有兩名大陸外交人員進入會場反制，其間並進行，陸台人員隨後更衝突起來。

根據報道，斐濟警方接報到現場，但基於中國大陸與斐濟有邦交關係，大陸外交人員擁有外交豁免權，斐濟警方因此無進一步介入行動。

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台灣的「外交部」政務次長曾厚仁周一上午赴立法院報告「台美雙邊貿易談判之現狀」時談及此事，稱當天有兩名大陸駐斐濟大使館人員，先在台灣駐斐濟代表處舉行國慶酒會現場外緊盯，接著短暫離開，但很快回到現場，接著雙方發生肢體衝突。台方人員事後曾到醫院驗傷。

台方被質疑 為何不立即向台灣社會通報

他說，事發後，台灣駐斐濟代表處即刻發電報回台北詳述過程。台駐處也即刻向斐濟方面說明事發經過，並提供相關資料，但因為台灣與斐濟沒有「邦交」關係，預計處理時間可能不會很快。

曾厚仁又對事件表達非常遺憾，並批評大陸。至於為何不在第一時間向台灣社會說明此事，曾說，台方希望先確實釐清所有細節。

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責任編輯：鄧國強

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