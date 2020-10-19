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【中國樓市】前三季房地産開發投資10.34萬億 按年增5.6%勝預期

經濟脈搏 12:54 2020/10/19

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國家統計局周一（19日）公布，今年前三季全國房地産開發投資逾10.34萬億元（人民幣，下同），按年增長5.6%，增速比頭8個月提高1%，勝過市場預期。其中住宅投資7.65萬億元，按年增長6.1%，增速上升0.8％。另外，9月份的「房地産開發景氣指數」為100.43，較前一個月提高0.11。

數據顥示，前三季，房地産開發企業房屋施工面積859,820萬平方米，按年增長3.1%，其中住宅施工面積607,031萬平方米，增長4.0%；土地購置面積15,011萬平方米，下降2.9%，跌幅比頭8個月擴大0.5%；土地成交價款9,316億元，增長13.8%。

【中國樓市】南北樓市兩重天 北京租屋量價齊跌

再有兩地收緊樓市 江蘇徐州要求新房備案價格一年內不得調整

在商品房銷售和待售情況方面，商品房銷售面積117,073萬平方米，下降1.8%。其中住宅銷售面積降1.0%，辦公樓銷售面積降16.5%，商業營業用房銷售面積降15.3%。商品房銷售額115,647億元，增長3.7%。其中住宅銷售額增6.2%，辦公樓銷售額降15.7%，商業營業用房銷售額降17.1%。

截至9月底，商品房待售面積49,581萬平方米，比前一個月減少471萬平方米。其中住宅待售面積減419萬平方米，辦公樓待售面積減15萬平方米，商業營業用房待售面積減62萬平方米。

【中國樓市】內地城市二手樓價升幅收窄　成交量料穩中回落

【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

責任編輯：陳建錫

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