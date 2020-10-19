中國經濟恢復仍有5大隱憂 中美博弈阻外循環

中國經濟持續復甦，盡管第三季GDP按年增長4.9%不及預期，但整體經濟仍向好，前三季經濟累計GDP增速轉正，9月工業、投資、消費加速修復，多項數據升至年內新高。在內循環主導下，第四季經濟有望加快回升。

不過，有專家認為國內經濟運行仍有5大隱憂，包括秋冬季節或令新冠肺炎疫情再起，而美國大選結果將揭曉，中美角力面臨升級風險，將阻「外循環」。

【中國經濟分析】前三季GDP增速轉正 內循環發力第四季料加快復甦

外電引述中原銀行首席經濟學家王軍表示，中國第三季經濟在次季「V」型反彈基礎上，繼續穩步復甦，整體供需兩端加速回暖，工業生產延續恢復態勢，內需疲弱狀況有所改善。

但他認為，國內經濟運行隱憂主要有五個方面：

1. 消費的擴大缺乏強有力支撐 2. 對於房地產的高壓態勢和強力調控，將抑制之前表現較好的房地產銷售和投資，或對穩定投資和刺激消費有一定負面影響 3. 擴張性宏觀經濟政策過快退出、邊際收緊的風險 4. 秋冬季節國內疫情再起和國外疫情居高不下將加劇全球經濟衰退，進而衝擊中國外需，拖累出口表現 5. 美國選戰將見分曉，中美戰略博弈和摩擦恐面臨再度升級的巨大風險，中美經貿、技術領域的有限「脫鉤」，造成外循環受阻

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉也稱，美國對華戰略已變，這是兩黨一致，無論哪位候選人當上總統，中國面臨的壓力只能有增無減。

國家統計局發言人劉愛華稱，當前境外疫情形勢仍較嚴峻，國際環境不穩定、不確定性仍然客觀存在；國內有效需求仍然不足，地區、行業、企業恢復還不均衡，經濟持續向好的基礎，還需要進一步鞏固。

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責任編輯：林佩怡

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