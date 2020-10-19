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【量子科技】A股量子科技概念股逆市急升 料還有上升空間

經濟脈搏 13:58 2020/10/19

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中共總書記習近平於16日召開中央政治局會議，並在會上舉行以「量子科技研究和應用前景」為主題的「集體學習」。而回顧過去中共中央政治局集體學習所涉及的行業，在資本市場有過亮麗表現，引發相關概念股今日急升，其中國盾量子（688027.SH）和凱樂科技（600260.SH）曾升逾10%。

回顧過去中共中央政治局集體學習所涉及的行業，在資本市場有過亮麗表現。比如中共中央政治局2018年10月31日下午就人工智能發展現狀和趨勢舉行第九次集體學習。此後，A股人工智能板塊從2018年11月1日至2019年4月10日期間漲幅39.91%，板塊內不斷出現翻倍牛股。

2019年10月下旬，中共中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行集體學習。消息傳出後，板塊個股集體大漲，區塊鏈板塊從2019年11月16日至2020年7月13日期間漲幅44.75%，其中翻倍個股更是不計其數。

量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

【量子科技】習近平加持 量子科技是什麽？為何重要？

目前量子科技的主要應用有量子通信，量子通信在技術上可以做到絕對安全，這是以往通信技術無法做到的。此次集體學習量子科技，充分説明了中央對量子科技的重視，未來將會有産業政策的大力支持，因此量子科技將成為未來投資的一個重要方向，值得深入挖掘長期投資。

在A股市場上，量子科技概念股有哪些呢？比較有名的是國盾量子（688027.SH），已在科創板上市，成為中國量子科技領域首家A股上市企業，公司主要從事量子通信産品的研發、生産、銷售及技術服務，為各類光纖量子保密通信網絡以及星地一體廣域量子保密通信地面站的建設係統地提供軟硬件産品，為政務、金融、電力、國防等行業和領域提供組網及量子安全應用解決方案。

另外，凱樂科技（600260.SH）主要從事通信光纖、光纜、通信硅管及移動智能通信産品的研發、生産與銷售，公司在量子通信方面，較早布局量子保密通信技術的産業化應用，率先佔領先機，目前量子保密數據鏈通信終端、量子保密數據鏈存儲終端實現量産。  

【駐滬專電】滬發布科技創新「十三五」規劃，聚焦量子科技等領域

習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%

【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土  也難破中國壟斷

責任編輯：游昊雲

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