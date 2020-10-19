【華為5G】美國擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

▲ 美國擬向非洲國家提供援助，換取其棄用華為和中興

華為5G設備雖在歐美遭到封殺，在非洲、中東的發展中國家仍有巨大市場。美媒報道，美國政府正著手展開遊說，利用提供經濟援助的方式，說服這些國家改用由華府所推薦，更安全、附帶條件更少的通訊設備供應商。但中國向這些國家開出的優惠貸款條件，令它們無法拒絕，美國仍在這方面大幅落後。

《華爾街日報》報道，美國國際開發署（USAID）副署長格里克是該項計劃的牽頭人，她稱美國已準備數十億美元的貸款和其它融資，用於向其他民主國家而非中國的供應商處購買硬件。美方將派人與發展中國家的政要及監管機構會晤，目的是讓對方相信，使用華為和中興（0763）的設備是糟糕的主意。

她表示，美國將向發展中國家傳達兩個訊息：中國的設備容易受到間諜活動的攻擊、中國國有金融機構提供的設備貸款，可能會讓這些國家陷入困境，且中國的貸款通常附帶許多條款。相關國家將會背上沉重的債務負擔，令中國有機會接管它們的資產。

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另外，由於美國缺乏提供5G設備的大型設備製造商，華府計劃向與非中國企業達成的交易提供融資，包括芬蘭的諾基亞公司（Nokia）、瑞典的愛立信(Ericsson）和韓國的三星（Samsung），而處於開發標準5G技術早期階段的小型美國公司，亦可能包括在USAID的資助計劃內。

報道亦提到，美國的遊說已在歐洲取成一定成果，德國正考慮是否棄用華為，但若要遊說發展中國家，華府將面臨更大的挑戰。以非洲為例，中國設備製造商已主導當地的建設，對價格敏感的運營商已蜂擁採用華為和中興的設備，兩家公司在非洲和中東的銷售額，共佔了當地市場的50%至60%。一間西方通信設備企業的負責人承認，中國融資機構往往提供低於市場水平的利率，且在償還計劃方面，也是美國和歐洲同行無法與之相比的。

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責任編輯：陳建錫

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