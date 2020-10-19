  • 27°C
香港時間 : 20201019日 (一) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為5G】美國擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

國情動向 15:53 2020/10/19

分享：

美國擬向非洲國家提供援助，換取其棄用華為和中興

華為5G設備雖在歐美遭到封殺，在非洲、中東的發展中國家仍有巨大市場。美媒報道，美國政府正著手展開遊說，利用提供經濟援助的方式，說服這些國家改用由華府所推薦，更安全、附帶條件更少的通訊設備供應商。但中國向這些國家開出的優惠貸款條件，令它們無法拒絕，美國仍在這方面大幅落後。

《華爾街日報》報道，美國國際開發署（USAID）副署長格里克是該項計劃的牽頭人，她稱美國已準備數十億美元的貸款和其它融資，用於向其他民主國家而非中國的供應商處購買硬件。美方將派人與發展中國家的政要及監管機構會晤，目的是讓對方相信，使用華為和中興（0763）的設備是糟糕的主意。

她表示，美國將向發展中國家傳達兩個訊息：中國的設備容易受到間諜活動的攻擊、中國國有金融機構提供的設備貸款，可能會讓這些國家陷入困境，且中國的貸款通常附帶許多條款。相關國家將會背上沉重的債務負擔，令中國有機會接管它們的資產。

【華為5G】傳巴西考慮禁華為參與5G建設 因這個原因

【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕

另外，由於美國缺乏提供5G設備的大型設備製造商，華府計劃向與非中國企業達成的交易提供融資，包括芬蘭的諾基亞公司（Nokia）、瑞典的愛立信(Ericsson）和韓國的三星（Samsung），而處於開發標準5G技術早期階段的小型美國公司，亦可能包括在USAID的資助計劃內。

報道亦提到，美國的遊說已在歐洲取成一定成果，德國正考慮是否棄用華為，但若要遊說發展中國家，華府將面臨更大的挑戰。以非洲為例，中國設備製造商已主導當地的建設，對價格敏感的運營商已蜂擁採用華為和中興的設備，兩家公司在非洲和中東的銷售額，共佔了當地市場的50%至60%。一間西方通信設備企業的負責人承認，中國融資機構往往提供低於市場水平的利率，且在償還計劃方面，也是美國和歐洲同行無法與之相比的。

華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%

【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

科技戰 硬件 5G 中興通訊（00763） 德國 華為 Nokia Samsung 中美關係 歐洲

上一篇文章

【中美角力】澳智庫亞洲實力報告：中國與美差距縮小 4領域居首

下一篇文章

【兩岸角力】台駐斐濟代表慶祝雙十 大陸外交官這樣反制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？
【中美角力】剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？
解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命
解放軍搶灘演習 台媒：不再人海戰術 對台灣致命
【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不
【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
【中美角力】中國專家指美國切斷人民幣與美元結算可能性不大
【中美角力】中國專家指美國切斷人民幣與美元結算可能性不大
東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴
東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴