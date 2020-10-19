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【中美角力】澳智庫亞洲實力報告：中國與美差距縮小 4領域居首

國情動向 15:53 2020/10/19

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澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新發布的2020年「亞洲實力指數」報告顯示，美國綜合實力仍保持首位，但與第二名的中國差距進一步縮小。其中，中國在經濟能力、外交影響力等4個領域居首。

「亞洲實力指數」自2018年首次發布，從8個領域以總分100分評價亞太地區26個國家和地區的實力。美國今年得81.6分，繼續居首；中國排第二，得76.1分，與去年相同。

受應對新冠肺炎疫情不力等影響，美國得分較去年下跌3分，是各國中下跌幅度最大。而美中分數差距，較2018年減小一半。

目前美國在軍事能力、文化影響力、復原力、國防網絡排第一；中國在外交影響力、經濟關係、未來資源和經濟能力排第一。

台灣戰爭風險升溫 美國專家：決定中美誰主太平洋

美軍曝太平洋試射導彈影片 中美地緣角力升級（組圖，有片）

報告指出，中國因新冠肺炎在外交上和形象方面遭受打擊，但實力沒有變化。預計中國今年經濟也將增長，今後10年會進一步拉開與排名靠後國家的差距；到本十年末，將消除其與美國之間的實力差距。不過，由於人口限制和普遍對於中國崛起的不安，中國不太可能在競爭中大幅領先。

另外，越南、澳洲及台灣在亞洲的影響力提升，部分原因是因應新冠肺炎疫情得當。

亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

美國急研中程導彈部署亞洲 瞄準中國

責任編輯：林佩怡

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