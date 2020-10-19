【Mate 40】華為神秘影片　官洩Mate 40真面目（組圖，有片）

▲ 【Mate 40】華為神秘影片 官洩Mate 40廬山真面目（組圖，有片）

中美科技戰的關鍵時刻，華為本周四（22日）晚舉行產品發布會，預期宣佈推出旗艦機Mate 40系列。互聯網流傳多張渲染圖，預告這部高端手機的獨特外貌－－機背圓盤配置4個鏡頭。而華為官方微博突上載一系列以圓型為主題的影片，雖無說明由來，但彷彿是證實傳說中的Mate 40外型。

眾多Mate 40渲染圖－－即根據消息描劃的Mate 40設計圖，其實大同小異。當中網站WinFuture展示的手機，機背有一個大圓盤，4個鏡頭分佈於上面。

網傳渲染圖 新Mate 40有圓環設計鏡頭

據稱，Mate 40繼續使用Leica鏡頭，其中三個的解像度分別是50MP、20MP、12MP，餘下一個估計是對焦模組之類的。而正面的前置相機，據說會用到13MP相機，而且續有手勢操作的功能。

WinFuture又展示了Mate 40的規格，其中一如官方確認，會使用麒麟9000處理器，Pro版手機更會有6.76 吋OLED螢幕，保留曲面玻璃的設計。但未知會否跟上市場潮流的支援高刷新率顯示。

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據指麒麟9000 處理器是在美國實施制裁前，華為向台積電下單的5納米製程八核心芯片（又稱晶片），效果估計也會以高通Snapdragon865 Plus為目標。其他的核心規格，包括用上UFS3.1快閃媒介，電池更會有支援新的45W快充。

最後網絡上亦流出了說是Porsche Design特別版本的機背，除了超明顯的棱角設計，機模組的部分還改成八邊形。

而在市場瘋傳Mate 40外型時，華為官方微博上載多條短以圓型為主題的短片，外界錯遍相信，此舉已證實了Mate 40會有新穎的圓環設計鏡頭、一如網絡所傳。

華為「花式操控，很有一手」短片 似有玄機

當中稱「花式操控，很有一手」短片中，更明顯是展示用戶可靠手勢操作攝影鏡頭。

華為消費者業務CEO余承東日前在微博宣傳指「史上最強大的華為Mate敬請期待 」，搭載新款麒麟9000系列。華為發布會將於香港時間10月22日晚上8點舉行。

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責任編輯：鄧國強

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