  • 16°C
香港時間 : 20201204日 (五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【量子科技懶人包】一隻貓可又生又死？中國力推量子科學是什麼

國情動向 15:26 2020/12/04

分享：

【量子科技懶人包】一隻貓可又生又死？中國力推量子科技是甚麼

中美科技戰，中國力推量子科技嘗試「彎道超車」反先美國。中共總書記習近平形容，量子科技發展具重要性、緊迫性，要充分認識量子科技，加强量子科技發展戰略謀劃及系統佈局。量子科技「出名難懂」，說起量子大家可能首先想起占士邦《量子殺機》，或許也聽說過真正與量子力學有關，那隻可以同時生存和死亡的「薛定諤貓」。事實上，量子力學與半導體、電腦、醫療、核能等日常科技息息相關，甚至可以說是我們生存在地球上的基礎。

  • 量子科技是甚麼？

簡單地說，量子科技（quantum technology）是以量子力學（量子物理學）為基礎的技術，而量子科學是研究微觀世界的科學，描述宇宙之中最細小的物質。

  • 微觀世界？

這是我們肉眼看不見，但就在萬物之中的世界。看看你的手，想像如果一直放大，超過了毛髮，超過了細胞，再放大就會到了分子、原子，以及組成原子的亞原子粒子，亦即質子、中子、電子、介子、夸克等等。世上任何物質，不論是一塊石頭、一滴水以至空氣，放大到最後都是這樣。

量子力學就是質子、中子、電子等亞原子粒子層面的物理學，研究他們如何運作、如何互動。

習近平加持 量子科技為何重要？

  • 量子力學為何「出名難」？

因為微觀世界之中事物的運作，往往是我們日常生活覺得是異想天開，「不合邏輯」的，然而微觀世界卻又的確是這樣。

量子力學的不少東西都是抽象的，科學家平常都用數學予以描述，但我們還是可以用比喻來說得形象化一點，例如那隻「又生又死」的「薛定諤貓」。

  • 薛定諤貓是甚麼？

這是一個假設性的思想實驗，要大家開個腦洞。薛定諤貓（Schrödinger's cat）是一隻藏在外人看不到裏面情況盒子裏的貓，假設盒裏有足夠空氣和糧水，但設有機關，在一段時間後有50%機會放出毒氣。

那麼在一段時間以後，根據量子力學，這隻貓會同時處於還在生存，以及已經死亡的疊加態（superposition），而不是50%機會存活、50%機會已死。

更離奇的是，同時生存及死亡這疊加態，是我們無法觀察到的，如果打開盒子，就只會見到一隻在生或已死的貓。

量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

  • 這跟量子力學有何關係？

量子力學所研究的亞原子粒子，性質就是處於疊加狀態，同時有多種看似矛盾的設定，但外界一旦「打開盒子」觀察，疊加態就會塌縮，只剩其中一種狀態。

  • 開玩笑嗎？

說過了，量子力學運作，與我們日常生活面對的牛頓力學截然不同，在我們的日常世界是「不合邏輯」的，只適用於微觀世界。

  • 好吧，那又怎樣？

量子力學當中，粒子都具有波（wave）的特性，但不同於具象的聲波或光波，粒子的波要用數學抽象表達出來，這個性質稱為「波粒二象性」（wave–particle duality）

若形象地說，就是若粒子是個圓球，把圓球投入水，就會產生漣漪向外擴散，而漣漪就是波。

現在想像一下，在水中插一枝木棍，漣漪到達木棍時，所有漣漪都會消失，而圓球會從木棍上方「變」回來。

  • 我好像開始明了...

對的。圓球的最終位置，就好比粒子的位置、動能等特性。在我們觀察（插木棍）前，圓球同時在漣漪內的任何一處，粒子的特性處於疊加態，我們一旦觀察，疊加態就會萎縮，隨機變成其中一種狀態。

量子力學就是要研究粒子特性的隨機性質，而這微觀世界中的隨機，事關日常世界一切物質，科學家也認為隨機似乎是宇宙的基本性質之一。

習近平：中國量子科技發展有短板

  • 量子力學有何應用例子？

太陽發光。太陽光是地球生物能量來源，沒有太陽光地球絕大部分生物，包括人類都活不成，而太陽發光背後其實也涉及量子力學。

太陽實際上是個核聚變反應堆，不斷將兩個氫原子結合為一個氦原子，過程中釋放能量。在日常（非微觀）世界中，兩個原子中的質子接近時會相斥，無法結合。

但在微觀世界之中，有些質子根據量子力學原理，性質有所不同，使兩個氫順利變成一個氦，核聚變得以發生，太陽能夠發光，我們也方能活着。

此外，量子力學也影響着矽（silicon）的性質，這是製造半導體、芯片（晶片）必須材料，是為電腦科技與現代社會的基礎。

醫療診斷的核磁共振技術（MRI），就是利用人體水份之中的氫原子共振來形成影像，背後特性也少不了量子力學。類似例子其實還有很多，包括激光LED燈相機感光元件等等。

  • 量子電腦是甚麼？

傳統電腦的數據，不論是文字聲音或影象，歸根究底全部由「0」和「1」的位元（bit）組成，這也是電腦運算的基礎。

量子電腦數據的基本單位則是「量子位元」（qubit），這會同時處於「0」和「1」的疊加態。由於量子位元同時有不同「身份」，因此量子電腦的運算速度要比傳統電腦高得多，能做到傳統電腦不可能在合理時間內完成的工作。

量子電腦在短時間之內，就能完成傳統電腦理論上需要工作多年的運算，這種速度意味現存的加密技術會馬上喪失功能，並會改寫所有電腦相關領域的遊戲規則。

  • 中美量子電腦技術現況如何？

全球量子電腦研究目前還在實驗層面，未足夠真正應用。

Google、微軟、英特爾等美國科企有先發優勢。Goole去年10月公佈，一個54個量子位元的計算系統，只需200秒，就能完成傳統超級電腦要1萬年方能完成的工作，實現了「量子霸權」（quantum supremacy）。

中國有意在量子電腦方面急起直追，2016年發射了世界首枚量子實驗衛星「墨子號」。中國科學技術大學、清華大學等高校近年來都在量子計算領域取得一些階段性成果。百度、阿里巴巴、騰訊、華為等科技企業也相繼出台了量子計算研究計劃。今年9月，百度、本源量子先後發布了自己的最新量子計算雲平台，使普通用戶也能通過雲技術使用量子計算。

量子衛星升空 外媒：中國通訊保密技術世界領先

騰訊實驗室獲兩名量子計算及醫療AI科學家加盟

中國建構世界首台光量子計算機 超越經典計算機

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【Mate 40】華為神秘影片　官洩Mate 40真面目（組圖，有片）
2020/10/20
【Mate 40】華為神秘影片　官洩Mate 40真面目（組圖，有片）
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
2020/10/16
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
【中美芯片戰】傳中企擬夥日企研發光刻機 破美圍堵
2020/10/16
【中美芯片戰】傳中企擬夥日企研發光刻機 破美圍堵
【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過
2020/10/16
【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過
【中美芯片戰】中興7納米芯片量產 背後現實仍很殘酷
2020/10/13
【中美芯片戰】中興7納米芯片量產 背後現實仍很殘酷
地緣政治 科技戰 外交 習近平 中國 量子電腦 超級電腦 晶片 中美關係 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感
【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感
【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登
【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登
【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣
【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣
美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗
美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗
嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了
嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了
中澳角力變了「紅酒世界大戰」 趙立堅曾這樣回應（組圖）
中澳角力變了「紅酒世界大戰」 趙立堅曾這樣回應（組圖）