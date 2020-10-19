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廣告未將中國領土表示完整 光明乳業遭罰30萬元人幣

社會熱點 17:48 2020/10/19

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中國大型乳製品企業光明乳業近期因廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」遭罰款，網傳是其「請給我光明」廣告標語所致。上海市市場監督管理局則澄清，是因廣告「未將中國領土表示完整、準確」。

光明乳業近期被指去年發布的廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，遭上海市市場監督管理局罰款人民幣30萬元，責令停止發布廣告。上海市市場監督管理局稱，經查，光明乳業公司在2018年6月8日至2020年4月9日間發布的一則短片廣告中，使用含有「中國地圖」的影片。

該廣告經上海市規劃和自然資源局檢定，上述當事人發布廣告中使用的中國地圖，未將中國領土表示準確、完整。光明乳業對此表示，影片製作方工作疏漏，未將中國領土表示完整、準確，公司已停止發布該影片，且對事實行為認識深刻，積極配合調查，及時整改，並在第一時間進行排查，降低事件影響。

廣告未將中國領土表示完整 上海光明乳業遭罰

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光明乳業還說，網絡上關於公司接受行政處罰原因是發布廣告語「請給我光明」的言論「完全失實」。有網民則在討論區發帖，展示一張據悉是光明乳業在2018年6月15日上傳到優酷平台的影片截圖，見該中國地圖並未列出南海「九段線」，估計就是這個中國地圖讓光明乳業踩中「紅線」

公開資料顯示，光明乳業前身為上海可的牛奶公司，1996年光明乳業股份有限公司成立，其控股股東為光明食品（集團）有限公司，最終控制人是上海市國資委。光明乳業曾經和伊利、蒙牛並稱為中國「乳業三雄」，但近幾年來業績堪憂，不僅在市場份額上被另外兩間乳業公司拉開差距，而且還不時面臨盈利危機。為挽回業績並提升光明整體品牌形象，光明乳業曾在廣告投放重金。

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責任編輯：游昊雲

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