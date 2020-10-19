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【中國經濟】9月城鎮調查失業率降至5.4% 統計局：就業壓力仍大

經濟脈搏 17:38 2020/10/19

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9月全國城鎮調查失業率5.4%，31個大城市城鎮調查失業率5.5%，均比8月下降0.2個百分點，國家統計局指，中國高校畢業生就業狀況壓力減輕，就業形勢好轉，但今年就業壓力仍較大。

城鎮新增就業已基本完成全年目標

國家統計局公布，1至9月城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務900萬人以上的99.8%。路透根據歷史數據計算，9月單月城鎮新增就業117萬人。

國家統計局發言人劉愛華表示，9月全國城鎮調查失業率為5.4％，比8月下降0.2個百分點；其中25歲至59歲人口調查失業率為4.8％，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點，與8月持平。

9月，20至24歲大專及以上人員調查失業率比8月下降2.4個百分點，但比去年同期上升4個百分點，說明「今年的就業壓力對大學畢業生來說還是比較大的」。

值得注意，和去年9月相比，今年新增就業仍減少了199萬，調查失業率也比去年同期高0.2個百分點。

農民工就業也趨於好轉

在農民工就業方面，她指出，第三季外出務工勞動力是1.79億人，和第二季相比增加200萬人，說明外出務工勞動力是在增加的，從監測的城鎮調查失業率來看，外來務工人群調查失業率也逐月下降。總體上來講，農民工就業也趨於好轉。

不過，外出務工勞動力雖然第三季比第二季增長，但和去年同期相比減少380多萬人，下降2.1%。劉愛華強調，還需要進一步通過保市場主體、助企紓困、鼓勵靈活就業等措施，加大政策落實力度，緩解重點群體的就業壓力。

今年7月發布的「就業藍皮書：2020年中國本科生就業報告」顯示，2019屆本科畢業生平均月收入為5,440元人民幣。後疫情時代，不少傳統線下業態受到的衝擊較大，旅遊、廣告傳媒、金融等行業對應屆生的招聘需求下降明顯。

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責任編輯：蒯宇澄

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