▲ 【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人 高通140億授權金恐泡湯

中美科技戰白熱化，特朗普政府上月實施的新禁令，不僅令華為面臨「斷芯」風險，還切斷了中美科技企業的技術合作。外媒報道，一紙禁令下，華為與美國芯片（又稱晶片）巨頭－－高通（Qualcomm）的專利授權協議恐要終止，高通預計收取的18億美元、折合139.5億港元授權金，或要見財化水。

綜合外媒報道，華為從2019年5月就遭到美國實體清單限制，與美企進行業務往來的難度不斷加大；雖美國政府允許會讓不影響國安問題的產品，可繼續賣給華為，但實際上獲得出貨許可證的美企少之又少，高通5G基頻數據機芯片也無法出貨給華為。

華為與高通技術合作 本要解決知識產權問題

美國針對華為新禁令，不僅阻撓華為從商業渠道採購芯片，也可能令華為與高通的技術合作告吹。

事源於華為今年稍早前與高通簽署了長期技術授權協議，解決雙方在知識產權的糾紛。

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根據協議，就算高通不把芯片賣給華為，華為也能得到高通技術授權、自行生產5G芯片，也可以透過其他半導體設計廠商諸如三星、聯發科等，取得高通專利來生產。但在新禁令下，這種運作方式可能也不會獲允許。

協議中，華為向高通支付的授權費為18億美元，即約合139.5億港元；但報道指，華為可能已停止了支付這筆費用。而華為與高通目前對此消息沒有回應。

報道分析，有人認為華為是基於本身的經營環境考量，停止對高通支付專利授權費用。

華為難從高通引進技術 自行生產5G芯片

但也有市場人士表示，華為停止支付這高達18億美元的專利費用給予高通，是要以這筆專利金當籌碼，促使高通向美國商務部施壓、爭取繼續供貨華為。但這名人士承認，在當前中美貿易戰的大環境氣氛下，高通現階段要爭取繼續供貨華為許可，獲批准的機率將不高。

後續雙方如何在此進一步的角力與協商，還有待繼續觀察。

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責任編輯：鄧國強

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