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針對中國？日美澳南海聯合訓練 菅義偉訪越南：打造自由開放印太

國情動向 20:10 2020/10/19

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日本首相菅義偉出訪越南，呼籲共同打造自由開放的印太地區之際，日本防衛相岸信夫透露，海上自衛隊周一（19日）亦在南海周邊海域，與美國及澳洲的海軍舉行三國聯合訓練。

菅義偉到訪越南，展開上任後首次外訪。菅義偉周一表示，南海正發生與法治和開放性相悖的動向，日本強烈反對任何使緊張升級的行為，又強調所有當事國不能憑藉力量及威脅，要為基於國際法和平解決紛爭。菅義偉的言論，被指是針對中國在南海加強軍力。

日越關切東海、南海局勢

他在演講時又稱，支持東盟表決通過的印度太平洋構想，堅信能夠和東盟共建和平與繁榮的未來。

菅義偉與越南總理阮春福會談時，明確表示共同作為印太國家，願為地區的發展與繁榮攜手作出貢獻。阮春福稱，兩國是戰略夥伴，越方願與日方共同維護地區的和平與穩定。在聯合記者會上，菅義偉稱雙方達成關於防衛裝備品和技術轉移協定的實質協議。

日本首相菅義偉與越南總理阮春福會面。

日本擬擴大補貼企業 助供應鏈從中國分散至東南亞

日本據報擬向越南出口國防設備 助印太國家應對中國

據日本政府相關人士透露，菅義偉與阮春福在會談中，對在東海和南海單方面改變現狀的嘗試，共同表示嚴重關切。

此外，菅義偉提到，將推進供應鏈多元化。日越雙方表示，要進一步推進兩國經濟合作，包括加強越方向日方提供口罩等防疫物資的供應鍊等。菅義偉之後將到訪印尼。

另一邊廂，日本防衛相岸信夫周一與澳洲防長雷諾茲（Linda Reynolds）會談，為實施自衛隊從平時起保護澳洲艦艇及飛機的「武器等防護」，雙方就啟動協調達成一致。雙方並將加強維護自由開放的印太，深化兩國的防衛合作。

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

美國軍艦巡南海疲於奔命 專家：白費強軍對抗中國光陰

責任編輯：林佩怡

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